Reuters: Існує висока ймовірність, що Асад загинув в авіакатастрофі
Неділя, 8 грудня 2024, 11:52
Існує "дуже висока ймовірність", що президент Сирії Башар Асад 8 грудня міг загинути в авіакатастрофі, пишуть ЗМІ.
Джерело: Reuters з посиланням на двох співрозмовників у Сирії, Flightradar24
Деталі: Видання уточнює, що спочатку літак летів у напрямку прибережного регіону Сирії, де знаходяться прихильники Асада та російські бази, але потім різко розвернувся і кілька хвилин летів у протилежному напрямку, перш ніж зникнути з карти.
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Літак був на висоті 500 метрів.
Reuters не змогло встановити, хто був на борту, але вважається, що Асад був там.
Раніше видання писало, що Асад покинув Дамаск.
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Нагадаємо: Зранку 8 грудня сирійські повстанці оголосили про "звільнення" столиці Сирії міста Дамаск. Президент країни Башар Асад втік.