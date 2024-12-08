Сирійські повстанці заявили про захоплення Дамаска: Режим Асада пав

Зранку 8 грудня сирійські повстанці оголосили про "звільнення" столиці Сирії міста Дамаск. Президент країни Башар Асад втік.

Джерело: CNN, Управління військовими операціями сирійських повстанців, Reuters, Associated Press

Пряма мова УВО: "Ми оголошуємо місто Дамаск вільним від тирана Башара аль-Асада".

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Деталі: Повстанці повідомили, що Асад втік.

Також повідомляється, що міжнародний аеропорт Дамаска припинив приймати і відправляти рейси.

На відео поширених в соцмережах видно, як десятки людей швидко проходять через контрольно-пропускні пункти та біжать до виходу, намагаючись втекти з країни.

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Last Flight - Damascus airport is now in opposition hands. Footage of supporters of the #Assad regime leaving #Damascus on the last plane ... #Syria pic.twitter.com/peRgI0qG3Y — Ahmet Özay (@aoezay) December 8, 2024

Раніше повстанці стверджували, що увійшли в столицю і взяли під свій контроль сумнозвісну військову в'язницю Седная на північ від Дамаска. Amnesty International у 2017 році опублікувала звіт в якому стверджувалося, що в Седнаї було повішено близько 13 тисяч людей.

"Ми святкуємо разом з сирійським народом новину про звільнення наших в'язнів, звільнення їх від кайданів і оголошення про кінець епохи несправедливості у в'язниці Седна", – заявили повстанці.

Тим часом жителі Дамаска вийшли на вулиці святкувати прихід сирійських повстанців.

People in Damascus have taken to the streets to celebrate the fall of the Assad regime.

pic.twitter.com/yKT5ORlv7x — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 8, 2024

За повідомленням Reuters, літак Syrian Air, імовірно з Асадом на борту, вилетів з аеропорту Дамаска приблизно в той час, коли столиця була захоплена повстанцями. Літак спочатку летів у бік прибережного регіону Сирії, оплоту алавітської секти Асада, але потім зробив різкий розворот і полетів у протилежному напрямку, через кілька хвилин літак зник з карти.

Оновлено: Прем'єр-міністр Сирії Мохаммад Газі аль-Джалалі заявив, що уряд готовий "простягнути руку" опозиції і передати свої функції перехідному уряду.

Довідково: Конфлікт включає урядові сили президента Башара аль-Асада, підтримувані Росією та Іраном, сирійсько-курдські формування, підтримувані США, а також різні повстанські групи, які підтримує Туреччина.

Лінія фронту у сирійському конфлікті залишалася незмінною з 2020 року, коли урядові сили, за підтримки російської авіації та іранських ополченців, повернули контроль над більшістю територій Сирії.

Передісторія: