Сирійські повстанці заявили про захоплення Дамаска: Режим Асада пав
Зранку 8 грудня сирійські повстанці оголосили про "звільнення" столиці Сирії міста Дамаск. Президент країни Башар Асад втік.
Джерело: CNN, Управління військовими операціями сирійських повстанців, Reuters, Associated Press
Пряма мова УВО: "Ми оголошуємо місто Дамаск вільним від тирана Башара аль-Асада".
Деталі: Повстанці повідомили, що Асад втік.
Також повідомляється, що міжнародний аеропорт Дамаска припинив приймати і відправляти рейси.
На відео поширених в соцмережах видно, як десятки людей швидко проходять через контрольно-пропускні пункти та біжать до виходу, намагаючись втекти з країни.
Last Flight - Damascus airport is now in opposition hands. Footage of supporters of the #Assad regime leaving #Damascus on the last plane ... #Syria pic.twitter.com/peRgI0qG3Y— Ahmet Özay (@aoezay) December 8, 2024
Раніше повстанці стверджували, що увійшли в столицю і взяли під свій контроль сумнозвісну військову в'язницю Седная на північ від Дамаска. Amnesty International у 2017 році опублікувала звіт в якому стверджувалося, що в Седнаї було повішено близько 13 тисяч людей.
"Ми святкуємо разом з сирійським народом новину про звільнення наших в'язнів, звільнення їх від кайданів і оголошення про кінець епохи несправедливості у в'язниці Седна", – заявили повстанці.
Тим часом жителі Дамаска вийшли на вулиці святкувати прихід сирійських повстанців.
People in Damascus have taken to the streets to celebrate the fall of the Assad regime.— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 8, 2024
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За повідомленням Reuters, літак Syrian Air, імовірно з Асадом на борту, вилетів з аеропорту Дамаска приблизно в той час, коли столиця була захоплена повстанцями. Літак спочатку летів у бік прибережного регіону Сирії, оплоту алавітської секти Асада, але потім зробив різкий розворот і полетів у протилежному напрямку, через кілька хвилин літак зник з карти.
Оновлено: Прем'єр-міністр Сирії Мохаммад Газі аль-Джалалі заявив, що уряд готовий "простягнути руку" опозиції і передати свої функції перехідному уряду.
Довідково: Конфлікт включає урядові сили президента Башара аль-Асада, підтримувані Росією та Іраном, сирійсько-курдські формування, підтримувані США, а також різні повстанські групи, які підтримує Туреччина.
Лінія фронту у сирійському конфлікті залишалася незмінною з 2020 року, коли урядові сили, за підтримки російської авіації та іранських ополченців, повернули контроль над більшістю територій Сирії.
Передісторія:
- Наступ повстанців розпочався 27 листопада. 30 листопада сирійські військові підтвердили, що повстанці увійшли в місто Алеппо. У відповідь на це Росія пообіцяла Асаду додаткову військову допомогу, щоб перешкодити повстанцям.
- 3 грудня антиурядові збройні формування в Сирії наблизилися до міста Хама.
- За даними джерел CNN, Асад, імовірно, втік із столиці Сирії Дамаска. Водночас іранські високопосадовці та сирійський уряд заперечують ці повідомлення, наголошуючи, що Асад залишається в країні.
- Вночі 8 грудня головна повстанська група Сирії оголосила про звільнення міста Хомс, що на північ від Дамаска. Подія сталася через два дні після захоплення міста Хама, розташованого на північ від Хомса.