Сирійські повстанці заявили про захоплення Дамаска: Режим Асада пав

Зранку 8 грудня сирійські повстанці оголосили про "звільнення" столиці Сирії міста Дамаск. Президент країни Башар Асад втік.

Джерело: CNN, Управління військовими операціями сирійських повстанців, Reuters, Associated Press

Пряма мова УВО: "Ми оголошуємо місто Дамаск вільним від тирана Башара аль-Асада".

Деталі: Повстанці повідомили, що Асад втік.

Також повідомляється, що міжнародний аеропорт Дамаска припинив приймати і відправляти рейси.

На відео поширених в соцмережах видно, як десятки людей швидко проходять через контрольно-пропускні пункти та біжать до виходу, намагаючись втекти з країни.

Last Flight - Damascus airport is now in opposition hands. Footage of supporters of the #Assad regime leaving #Damascus on the last plane ... #Syria pic.twitter.com/peRgI0qG3Y