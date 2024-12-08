Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сирійські повстанці заявили про захоплення Дамаска: Режим Асада пав

Іван Д'яконовНеділя, 8 грудня 2024, 06:03
Сирійські повстанці заявили про захоплення Дамаска: Режим Асада пав
ілюстративне фото getty images

Зранку 8 грудня сирійські повстанці оголосили про "звільнення" столиці Сирії міста Дамаск. Президент країни Башар Асад втік.

Джерело: CNN, Управління військовими операціями сирійських повстанців, ReutersAssociated Press

Пряма мова УВО: "Ми оголошуємо місто Дамаск вільним від тирана Башара аль-Асада".

Реклама:

Деталі: Повстанці повідомили, що Асад втік.

Також повідомляється, що міжнародний аеропорт Дамаска припинив приймати і відправляти рейси.

На відео поширених в соцмережах видно, як десятки людей швидко проходять через контрольно-пропускні пункти та біжать до виходу, намагаючись втекти з країни.

РЕКЛАМА:

Раніше повстанці стверджували, що увійшли в столицю і взяли під свій контроль сумнозвісну військову в'язницю Седная на північ від Дамаска. Amnesty International у 2017 році опублікувала звіт в якому стверджувалося, що в Седнаї було повішено близько 13 тисяч людей.

"Ми святкуємо разом з сирійським народом новину про звільнення наших в'язнів, звільнення їх від кайданів і оголошення про кінець епохи несправедливості у в'язниці Седна", – заявили повстанці.

Тим часом жителі Дамаска вийшли на вулиці святкувати прихід сирійських повстанців.

За повідомленням Reuters, літак Syrian Air, імовірно з Асадом на борту, вилетів з аеропорту Дамаска приблизно в той час, коли столиця була захоплена повстанцями. Літак спочатку летів у бік прибережного регіону Сирії, оплоту алавітської секти Асада, але потім зробив різкий розворот і полетів у протилежному напрямку, через кілька хвилин літак зник з карти.

 

Оновлено: Прем'єр-міністр Сирії Мохаммад Газі аль-Джалалі заявив, що уряд готовий "простягнути руку" опозиції і передати свої функції перехідному уряду.

Довідково: Конфлікт включає урядові сили президента Башара аль-Асада, підтримувані Росією та Іраном, сирійсько-курдські формування, підтримувані США, а також різні повстанські групи, які підтримує Туреччина.

Лінія фронту у сирійському конфлікті залишалася незмінною з 2020 року, коли урядові сили, за підтримки російської авіації та іранських ополченців, повернули контроль над більшістю територій Сирії. 

Передісторія: 

  • Наступ повстанців розпочався 27 листопада. 30 листопада сирійські військові підтвердили, що повстанці увійшли в місто Алеппо. У відповідь на це Росія пообіцяла Асаду додаткову військову допомогу, щоб перешкодити повстанцям.
  • 3 грудня антиурядові збройні формування в Сирії наблизилися до міста Хама.
  • За даними джерел CNN, Асад, імовірно, втік із столиці Сирії Дамаска. Водночас іранські високопосадовці та сирійський уряд заперечують ці повідомлення, наголошуючи, що Асад залишається в країні.
  • Вночі 8 грудня головна повстанська група Сирії оголосила про звільнення міста Хомс, що на північ від Дамаска. Подія сталася через два дні після захоплення міста Хама, розташованого на північ від Хомса.

Сирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Графіки відключення світла у суботу діятимуть майже усю добу

FT: Росія може запустити "Орєшнік" по Україні вже цими вихідними

Матір екснардепки від Партії регіонів отримала 14 років з конфіскацією за держзраду

В ОСУВ "Хортиця" заявляють, що вживають заходів, щоб не сталося оточення біля Успенівки

Розвідка Британії спрогнозувала дії РФ в Сирії після падіння режиму Асада

мапаВ Україну йдуть морози: вночі до -14°

Усі новини...
Сирія
Сирійські повстанці заявили про повне звільнення міста Хомс
CNN: президент Сирії Асад, імовірно, покинув Дамаск
Bloomberg: Асад шукає виходи на США, щоб домовитися про утримання території
Останні новини
19:27
фотоВ Японії обрали головний ієрогліф 2024 року: що він означає
19:22
Британський суд: добровольця з Британії міг убити в Україні інший військовий іноземець
19:22
Справа про мільйонний хабар: Суд арештував ексголову госпсуду Львівської області
19:11
Фіцо вважає, що зможе домогтися збереження транзиту газу РФ через Україну
19:03
Костіна планують відправити в Нідерланди послом – джерела
19:00
відео Кліп українського гурту потрапив у топ-100 світового чарту YouTube
18:55
Ціна на картоплю в Україні зросла на 22% перед святами
18:51
ЗМІ: Зеленський поїде в Брюссель на зустріч з лідерами країн ЄС і НАТО
18:51
Кабмін схвалив стратегію боротьби зі стійкістю до антимікробних препаратів: що вона передбачає
18:10
Графіки відключення світла у суботу діятимуть майже усю добу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: