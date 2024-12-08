Зеленський: 43 тисячі українських воїнів загинули за час повномасштабної війни

Президент Володимир Зеленський оприлюднив дані, що з 24 лютого 2022 року загинуло 43 тисячі українських військових.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Я сказав (у Франції – ред.) , що нам потрібен справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років, як вони це вже робили...

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Наші люди ціною своїх життів захищають свій дім, і кожне життя наших воїнів і наших цивільних цінне для нас.

Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50 відсотків поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні.

Одна з ключових відмінностей між російською армією й Силами оборони України – це рівень розвитку фронтової медицини, який у нашій армії значно вищий. Ми в Україні вдячні за це кожному й кожній, хто допомагає розвивати медицину в нашій армії та рятує наших поранених, здійснює реабілітацію".

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Деталі: За даними Зеленського, російські втрати перевищують 750 тисяч осіб – 198 тисяч убитих та понад 550 тисяч поранених.

Також глава держави повідомив, що Росія з вересня 2024 року втрачає людей на полі бою щонайменше 5 до 1 (українського захисника – ред.).

Він нагадав, що у полоні в Росії знаходяться тисячі військових та цивільних, частина з яких ще з 2014 року, а також депортовані діти.

Пряма мова Зеленського: "Тому, коли ми говоримо про дієвий мир з Росією, ми повинні говорити передусім про дієві гарантії миру. Українці більше за всіх хочуть миру. Росія принесла війну на нашу землю. І саме Росія більше за всіх хоче зірвати можливість миру..

... Це не закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив. Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію.

Ми всі знаємо Путіна дуже добре – він хворий на війни. Він почав свою кар’єру жорстокою війною проти Чечні та постійно розпалює інші війни. Його можна зупинити тільки силою, силою лідерів світу, які можуть стати лідерами миру. Розраховуємо на Америку та увесь світ для зупинки Путіна. Єдине, чого він боїться, – це Америка та єдність світу.

Саме про мир завдяки силі ми говоримо з усіма нашими партнерами – про реальний мир і про кроки та гарантії, які для цього потрібні людям і державі, на яку напала Росія.

Війна не має бути безкінечною, тільки мир має бути постійним та надійним".

Нагадаємо: Раніше новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна втратила загиблими та важкопораненими 400 тисяч осіб.