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Трамп: Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля

Роман ПетренкоНеділя, 8 грудня 2024, 10:08
Трамп: Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля
фото: getty images

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україні та Росії необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори.

Джерело: Трамп у соцмережі truthsocial

Пряма мова Трампа: "Асада більше немає. Він втік зі своєї країни. Його захисник, Росія, Росія, Росія на чолі з Володимиром Путіним, більше не був зацікавлений у його захисті.

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Росії взагалі не було сенсу там бути. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 000 російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була розпочатися і може тривати вічно.

Росія та Іран зараз перебувають в ослабленому стані, одна через Україну та погану економіку, інший через Ізраїль та його військові успіхи.

Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 000 солдатів і набагато більше цивільних.

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Необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори. Занадто багато життів втрачено безглуздо, занадто багато сімей зруйновано, і якщо це буде продовжуватися, це може перетворитися на щось набагато більше і набагато гірше. Я добре знаю Володимира. Настав його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає!".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський назвав продуктивною зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном і Трампом і заявив, що всі вони хочуть завершити війну в Україні якнайшвидше та справедливо.

ТрампЗеленськийПутінпереговори
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