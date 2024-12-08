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Кремль хоче, щоб Зеленський скасував заборону на контакти з РФ

Роман ПетренкоНеділя, 8 грудня 2024, 15:17
Кремль хоче, щоб Зеленський скасував заборону на контакти з РФ
Фото РИА Новости

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для переговорів із РФ президент Володимир Зеленський має скасувати свою заборону на контакти з Москвою і повернутися до Стамбульських домовленостей "з урахуванням реалій".

Джерело: ТАСС, Astra

Пряма мова Пєскова: "Тут важливо нагадати, що від переговорів відмовилася і продовжує відмовлятися саме Україна. Ба більше, Зеленський своїм декретом заборонив самому собі та своїй адміністрації будь-які контакти з російським керівництвом. Ця їхня позиція не змінюється.

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Тим часом для виходу на мирну траєкторію Зеленському достатньо скасувати цей свій декрет і дати вказівку про відновлення діалогу на базі Стамбульських домовленостей і з урахуванням реалій, що складаються на землі".

Деталі: Він підтвердив, що "РФ відкрита для переговорів щодо України" (з умовою виведення українських військ із чотирьох своїх областей - ред.) і висловився про "катастрофічну ситуацію для української армії".

Нагадаємо: Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україні та Росії необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори, а Зеленський хоче "укласти угоду і зупинити божевілля".

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