Росіяни знайшли лазівку, щоб купувати мікросхеми у США попри санкції – Bloomberg

Постачальники російського військово-промислового комплексу скористались лазівкою, аби замовляти мікросхеми в американської компанії Texas Instruments навіть після запровадження санкцій.

Джерело: Bloomberg, "Європейська правда"

Деталі: Як встановив Bloomberg, деякі російські дистриб'ютори інтегрували інформацію з інтернет-магазину Texas Instruments (TI) під назвою TI store на свої торгові платформи.

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Так їхні російські клієнти бачать інформацію про запаси напівпровідників і ціни на продукцію, після чого розміщують замовлення, які виконуються і доставляються через компанії за межами Росії, йдеться в матеріалі.

Для замовлень переважно використовувались сайти getchips.ru та altchips.ru, заблокованих у США та Європі, але доступних у Росії. Тамтешня вибірка товарів ТІ збігається з інформацією, яку отримують клієнти компанії з її фірмового інтернет-магазину.

Як припускають співрозмовники Bloomberg, це означає, що російські дистрибутори отримали доступ до фірмового інтерфейсу прикладного програмування, або API – технічних координат, які дозволяють програмному забезпеченню спілкуватися та обмінюватися даними один з одним.

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Приміром, один великий російський дистриб'ютор так обробив понад 4000 замовлень на сотні тисяч продуктів TI на суму близько $6 мільйонів із серпня 2023 по серпень 2024 року.

З них замовлення на майже $4 мільйони призначались для російських військових компаній. Перед тим, як потрапити до Росії, товари проходили через Гонконг або інші країни, пише Bloomberg.

Серед тисяч замовлень, які Bloomberg виявив у внутрішніх російських документах, 287 замовлень були позначені як "скасовані", що свідчить про те, що деякі клієнти або передумали, або дистриб'ютор не зміг виконати ці замовлення.

Російський дистриб'ютор застосував 40%-ву націнку до цін TI, що, за словами співрозмовників Bloomberg, робилось для того, аби покрити весь процес доставки та оплати.

Зазначимо, що ще влітку минулого року незалежні російські ЗМІ підтвердили продовження імпорту західної технологічної продукції, зокрема й Texas Instruments, до РФ після низки санкцій.