Фіцо каже, що Путін гарантував йому продовження постачання газу до Словаччини

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що очільник Кремля Володимир Путін пообіцяв йому, що російський "Газпром" знайде альтернативні шляхи постачання законтрактованого газу до Словаччини після припинення транзиту через Україну.

Джерело: Фіцо під час засідання парламентського комітету, Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Як відомо, Фіцо зустрівся із Путіним 22 грудня 2024 року, аби обговорити газ і війну в Україні після того, як Київ вирішив не пропускати російський газ через українську територію з 1 січня.

Реклама:

"Я говорив з Путіним про контракт між нами і "Газпромом", в якому сказано, що вони повинні якось постачати нам газ", – заявив Фіцо.

Як цитують журналісти, Фіцо заявив, що можна "проштовхнути щось через Південний потік" (маршрут через Туреччину). Однак наразі, за його словами, у Словаччини "поки що є сховища, словацьке споживання забезпечене".

Фіцо стверджує, що Путін гарантував, що Росія виконає свої зобов'язання, попри те, що пропускна здатність газопроводу "Турецький потік" і з'єднувального маршруту, який транспортує російський газ через Туреччину до Європи, обмежена.

РЕКЛАМА:

"Президент Путін гарантував, що вони виконають свої зобов'язання", – запевнив словацький прем’єр.

Він також зазначив, що частину газу можна було б постачати через Західну Європу, маючи на увазі трубопровідні з'єднання Словаччини з газовими мережами сусідніх країн Центральної та Західної Європи.

Нагадаємо: