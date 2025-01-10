Фіцо каже, що Путін гарантував йому продовження постачання газу до Словаччини
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що очільник Кремля Володимир Путін пообіцяв йому, що російський "Газпром" знайде альтернативні шляхи постачання законтрактованого газу до Словаччини після припинення транзиту через Україну.
Джерело: Фіцо під час засідання парламентського комітету, Reuters, "Європейська правда"
Деталі: Як відомо, Фіцо зустрівся із Путіним 22 грудня 2024 року, аби обговорити газ і війну в Україні після того, як Київ вирішив не пропускати російський газ через українську територію з 1 січня.
"Я говорив з Путіним про контракт між нами і "Газпромом", в якому сказано, що вони повинні якось постачати нам газ", – заявив Фіцо.
Як цитують журналісти, Фіцо заявив, що можна "проштовхнути щось через Південний потік" (маршрут через Туреччину). Однак наразі, за його словами, у Словаччини "поки що є сховища, словацьке споживання забезпечене".
Фіцо стверджує, що Путін гарантував, що Росія виконає свої зобов'язання, попри те, що пропускна здатність газопроводу "Турецький потік" і з'єднувального маршруту, який транспортує російський газ через Туреччину до Європи, обмежена.
"Президент Путін гарантував, що вони виконають свої зобов'язання", – запевнив словацький прем’єр.
Він також зазначив, що частину газу можна було б постачати через Західну Європу, маючи на увазі трубопровідні з'єднання Словаччини з газовими мережами сусідніх країн Центральної та Західної Європи.
Нагадаємо:
- Контракт між Україною та Росією на транзит газу до Європи закінчився наприкінці 2024 року після того, як українська сторона вирішила не продовжувати його.
- Словацький прем'єр Роберт Фіцо різко розкритикував Київ за ці дії та написав лист лідерам ЄС, де висловлював невдоволення діями української сторони.
- Він також погрожував припинити постачання електроенергії або скоротити допомогу біженцям з України у Словаччині у відповідь.
- Напередодні, 9 січня, Фіцо розширив свої погрози на адресу України через припинення транзиту російського природного газу Києвом.