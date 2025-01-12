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США продовжили тимчасовий захист для біженців з України

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоНеділя, 12 січня 2025, 12:12
США продовжили тимчасовий захист для біженців з України
ФОТО: GETTY IMAGES

Міністерство внутрішньої безпеки США продовжило тимчасового статусу захисту (TPS) для біженців з України на 18 місяців.

Джерело: Міністерство внутрішньої безпеки США, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначили у заяві, продовження TPS зумовлене триваючим збройним конфліктом та надзвичайними і тимчасовими умовами в Україні, які перешкоджають безпечному поверненню громадян України.

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У заяві акцентували, що "військове вторгнення Росії призвело до великої кількості жертв серед цивільного населення та повідомлень про воєнні злочини і злочини проти людяності, скоєні російськими військовими та посадовими особами". 

Продовження терміну дії TPS для України дозволяє приблизно 103 700 біженцям перереєструватися, якщо вони продовжують відповідати критеріям, необхідним для отримання статусу. 

До цієї категорії осіб належать громадяни України (та особи без громадянства, які востаннє проживали в Україні), які безперервно проживають на території США щонайменше з 16 серпня 2023 року, маючи або не маючи законний імміграційний статус.

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Нагадаємо, влітку Рада Європейського Союзу продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2026 року.

СШАдопомога Українібіженці
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