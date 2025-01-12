Поліція провела обшуки у молодиків, які фігурували у скандальних роликах з російською музикою
Поліція Києва провела обшуки за місцем мешкання двох неповнолітніх, які фігурували у скандальних відео, зокрема перекривали столичну дорогу для розваги.
Джерело: поліція Києва
Деталі: Днями у соцмережах було поширено низку публікацій щодо зухвалої поведінки групи неповнолітніх осіб у центрі столиці.
Зокрема, останні слухали російську музику, демонстрували зброю та вчиняли ряд інших дій заради створення провокативного контенту.
"Блогерами" виявились шестеро мешканців столиці, віком від 14 до 17 років. Правоохоронці запросили юнаків разом з їх батьками до поліції, де вони надавали пояснення з приводу подій.
Крім того, в рамках кримінального провадження слідчі провели обшуки вдома у двох неповнолітніх, за результатами яких вилучили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони.