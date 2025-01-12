Поліція провела обшуки у молодиків, які фігурували у скандальних роликах з російською музикою

Поліція Києва провела обшуки за місцем мешкання двох неповнолітніх, які фігурували у скандальних відео, зокрема перекривали столичну дорогу для розваги.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Днями у соцмережах було поширено низку публікацій щодо зухвалої поведінки групи неповнолітніх осіб у центрі столиці.

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Зокрема, останні слухали російську музику, демонстрували зброю та вчиняли ряд інших дій заради створення провокативного контенту.

"Блогерами" виявились шестеро мешканців столиці, віком від 14 до 17 років. Правоохоронці запросили юнаків разом з їх батьками до поліції, де вони надавали пояснення з приводу подій.

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Крім того, в рамках кримінального провадження слідчі провели обшуки вдома у двох неповнолітніх, за результатами яких вилучили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони.