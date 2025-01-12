Окупанти переодягнулися у цивільних в Торецьку, що є воєнним злочином – військові

У Торецьку Донецької області окупанти переодягаються в цивільний одяг, що є порушенням законів та звичаїв війни.

Джерело: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Деталі: Їх виявили аеророзвідники бригади.

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Зокрема, переодягненого ворога було помічено під час переміщення та розвідувальної-диверсійної діяльності.

Дослівно: "У такий спосіб піхота противника намагається відвести від себе увагу та замаскуватися. Однак їх видає однаковий одяг, поведінка, а інколи навіть і зброя.

Утім, це все одно ускладнює роботу наших воїнів. Адже ЗСУ не "стріляє в усе, що рухається", як це роблять окупанти".