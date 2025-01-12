Генштаб: ЗСУ уразили командний пункт ворога у Новогродівці
Неділя, 12 січня 2025, 14:09
Збройні сили України завдали чергового високоточного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, розташованому в тимчасово окупованому місті Новогродівка Донецької області.
Джерело: Генштаб
Деталі: Повідомлення ГШ супроводжується словом "уражено".
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Зазначається, що ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку.
Дослівно: "Збройні сили України демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об’єктів ланок управління та військової інфраструктури противника".