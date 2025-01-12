Генштаб: ЗСУ уразили командний пункт ворога у Новогродівці

Збройні сили України завдали чергового високоточного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, розташованому в тимчасово окупованому місті Новогродівка Донецької області.

Джерело: Генштаб

Деталі: Повідомлення ГШ супроводжується словом "уражено".

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Зазначається, що ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку.

Дослівно: "Збройні сили України демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об’єктів ланок управління та військової інфраструктури противника".