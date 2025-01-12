Бербок: Німеччина має надати Україні більше зброї, ніж запланувала

Міністерка закордонних справ Німеччини та співлідерка "Зелених" Анналена Бербок наполягає, що Берлін мав би надати Україні більше військової допомоги, аніж запланована у бюджеті станом на цей час.

Джерело: Spiegel, "Європейська правда"

Деталі: Коментарі очільниці МЗС пролунали під час спілкування зі ЗМІ на полях зустрічі у Саудівській Аравії стосовно майбутнього Сирії.

Реклама:

Бербок на запитання Spiegel в контексті нібито блокування канцлером Шольцом додаткового пакета допомоги для України висловила думку, що якщо цього не зробити, Україна "буде менш спроможною захищатися, а відтак і менш здатною захистити нас".

Вона додала, що надання Україні допомоги буде найкращим внеском у безпеку Європи та безпосередньо Німеччини.

Нагадаємо, перед цим Spiegel неофіційно дізналося, нібито всередині уряду Німеччини виникла суперечка стосовно додаткового пакету зброї для України на суму близько 3 млрд євро. Пакет сформували Бербок та міністр оборони Боріс Пісторіус на основі термінових запитів України.

РЕКЛАМА:

Проте канцлер Олаф Шольц виступив проти і вважає, що вже запланованої допомоги достатньо і Київ на додачу може витрачати на зброю кошти зі спільного кредиту від G7, та що було б несправедливо "ставити перед фактом" новий німецький уряд, який сформують після дострокових виборів у лютому. Таку думку поділяють і деякі інші члени СДПН.

За останніми деталями, які дізнались журналісти, переговори про додаткову зброю нібито були конструктивними до Різдва, а потім канцлер різко змінив думку. Суперечку пов'язують з політичними міркуваннями партій перед достроковими парламентськими виборами.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року Німеччина передала Україні великий пакет допомоги із IRIS-T й Patriot.

Також повідомляють, що у першому півріччі 2025 року Німеччина готується передати Україні суттєві пакети військової допомоги за рахунок вже закладених у бюджет коштів, у які зокрема увійдуть танки Leopard і бойові машини піхоти Marder.