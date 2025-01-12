Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдіть опитування читачів УП ⭐️

Бербок: Німеччина має надати Україні більше зброї, ніж запланувала

Марія Ємець, Роман ПетренкоНеділя, 12 січня 2025, 14:51
Бербок: Німеччина має надати Україні більше зброї, ніж запланувала
Анналена Бербок. Фотo: Getty Images

Міністерка закордонних справ Німеччини та співлідерка "Зелених" Анналена Бербок наполягає, що Берлін мав би надати Україні більше військової допомоги, аніж запланована у бюджеті станом на цей час. 

Джерело: Spiegel, "Європейська правда"

Деталі: Коментарі очільниці МЗС пролунали під час спілкування зі ЗМІ на полях зустрічі у Саудівській Аравії стосовно майбутнього Сирії.

Реклама:

Бербок на запитання Spiegel в контексті нібито блокування канцлером Шольцом додаткового пакета допомоги для України висловила думку, що якщо цього не зробити, Україна "буде менш спроможною захищатися, а відтак і менш здатною захистити нас".

Вона додала, що надання Україні допомоги буде найкращим внеском у безпеку Європи та безпосередньо Німеччини.

Нагадаємо, перед цим Spiegel неофіційно дізналося, нібито всередині уряду Німеччини виникла суперечка стосовно додаткового пакету зброї для України на суму близько 3 млрд євро. Пакет сформували Бербок та міністр оборони Боріс Пісторіус на основі термінових запитів України.

РЕКЛАМА:

Проте канцлер Олаф Шольц виступив проти і вважає, що вже запланованої допомоги достатньо і Київ на додачу може витрачати на зброю кошти зі спільного кредиту від G7, та що було б несправедливо "ставити перед фактом" новий німецький уряд, який сформують після дострокових виборів у лютому. Таку думку поділяють і деякі інші члени СДПН.

За останніми деталями, які дізнались журналісти, переговори про додаткову зброю нібито були конструктивними до Різдва, а потім канцлер різко змінив думку. Суперечку пов'язують з політичними міркуваннями партій перед достроковими парламентськими виборами.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року Німеччина передала Україні великий пакет допомоги із IRIS-T й Patriot.

Також повідомляють, що у першому півріччі 2025 року Німеччина готується передати Україні суттєві пакети військової допомоги за рахунок вже закладених у бюджет коштів, у які зокрема увійдуть танки Leopard і бойові машини піхоти Marder.

Німеччинадопомога Українізброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп пообіцяв бути миротворцем
фотоBihus.Info: Суддя Верховного суду живе у маєтку за мільйон доларів з лісом і озерами
Трамп став президентом США удруге
фотоУ Києві на СТО відкрили стрілянину з автомата: патрульні затримали підозрюваного
ЗМІ дізнались, які рішення ухвалить Трамп на посаді президента США в першу чергу
фото, відеоБайден зустрів Трампа на ґанку Білого дому і поділився прощальним селфі
Усі новини...
Німеччина
Шольц офіційно став кандидатом у канцлери Німеччини
У Німеччині розслідують підтримку Маском ультраправої партії AfD – ЗМІ
Німеччина відреагувала на зазіхання Трампа на Гренландію
Останні новини
21:02
Економічні новини 20 січня: відновлення реєстрів Мін'юсту, Bitcoin оновив історичний максимум
20:51
Арештовані активи скерують на реабілітацію українських військових: підписано Меморандум
20:42
Трамп пообіцяв бути миротворцем
20:41
Корейські компанії запатентували дешевшу технологію укладання асфальту в Україні
20:41
Пропаганда для молоді й нагороди від Путіна: як російські психологи підтримують війну проти України
20:11
Трамп заявив, що в офіційній політиці США існуватиме тільки дві статі: чоловіча та жіноча
20:11
фотоBihus.Info: Суддя Верховного суду живе у маєтку за мільйон доларів з лісом і озерами
20:10
"Двоє дітей втратили батьків": внаслідок обстрілу Києва загинуло подружжя з Вінниччини
19:44
Єврокомісія розробляє план повного припинення імпорту російського газу
19:43
Зеленський привітав Трампа з поверненням у Білий дім
Усі новини...
Реклама:
Реклама: