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Херсон частково без світла і тепла через ворожий обстріл, є поранені

Катерина ТищенкоНеділя, 12 січня 2025, 16:59
Херсон частково без світла і тепла через ворожий обстріл, є поранені
ілюстративне фото Getty Images

Внаслідок російського обстрілу в Дніпровському районі Херсона значно пошкоджено електромережі, район частково знеструмлено, також пошкоджено теплові мережі.

Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram

Деталі: О 14:30 Мрочко повідомив, що внаслідок обстрілу російськими терористами Дніпровського району Херсона пошкоджено електромережу. Район частково без електрики – знеструмлено близько 22 900 точок обліку.

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Згодом він повідомив, що через знеструмлення внаслідок ворожих обстрілів рух електротранспорту в місті тимчасово обмежено.

Також у Дніпровському районі пошкоджено теплові мережі. Без опалення близько 20 багатоквартирних будинків.

Пізніше Мрочко повідомив, що після 15.00 ворог з дрона атакував Дніпровський район. Постраждали двоє людей – чоловік 1968 та жінка 1976 р.н. отримали мінно-вибухову травму, вони перебувають у лікарні.

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Крім того, з передмістя до однієї з херсонських лікарень доправлено постраждалого внаслідок ворожого обстрілу. У 58-річного чоловіка мінно-вибухова травма та уламкові поранення ніг.

Херсонвійна
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