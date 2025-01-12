Словацькі депутати полетіли до Москви говорити про газ, Польща не пропустила їхній літак

Група ультраправих словацьких депутатів на чолі з віцеспікером і лідером "Словацької національної партії" Андреєм Данко вирушили на кілька днів до Росії, де планують обговорити продовження постачання російського газу. За словами Данко, Польща не дозволила літаку рух над своєю територією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TASR

Деталі: Делегація на чолі з Данко та членом партії прем’єра Роберта Фіцо Smer-SD Тибором Гашпаром вирушила в дорогу вранці у неділю, 12 січня.

Окрім них, у складі ще троє депутатів Smer-SD (Маріан Кери, Ян Мажгут і Річард Глюк) та однопартієць Данко зі "Словацької національної партії" Адам Лучанський.

РЕКЛАМА:

Поїздка триватиме до 15 січня. Данко і Гашпар заявили, що планують зустрічі з депутатами російської Держдуми та деякими представниками уряду Росії. Серед іншого, вони планують підняти питання про те, чи зміг би "Газпром" продовжити постачання газу Словаччині після того, як Україна не стала продовжувати з російською компанією угоду про транзит.

Лідер "Словацької національної партії" каже, що хоче "донести інформацію" про життя у Росії, і "показати, що там також живуть люди, що німці, французи, американці ведуть там бізнес".

Данко заявив, що їм довелося летіти через Чехію та Німеччину, тому що Польща не дозволила летіти над її територією. "Я не розумію позицію Польщі, але приймаю це як даність", – сказав він.

Тим часом словацьке Aktuality повідомляє, що поїздка здійснюється за бюджетні кошти – попри давніші заяви Данко, що вона буде здійснюватись за власний рахунок депутатів.

Що передувало: Анонсуючи поїздку до Росії, Данко заявив, що "вважатиме за честь" можливість виступити в Державній думі РФ.

Посольство України висловило обурення намірами словацьких депутатів, зауваживши, що такі кроки сприяють легітимізації російської агресії проти України.

Поїздка словацьких депутатів відбувається у продовження скандального візиту до Москви премʼєра Словаччини Роберта Фіцо, який там зустрівся з очільником держави-агресора Путіним. Більше про це – у статті редактора "ЄвроПравди".