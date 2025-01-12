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Майбутній радник розповів про підготовку зустрічі Трампа з Путіним і анонсував дзвінок

Марія Ємець, Катерина ТищенкоНеділя, 12 січня 2025, 18:29
Майбутній радник розповів про підготовку зустрічі Трампа з Путіним і анонсував дзвінок
Трамп і Путін, фото Getty Images

Майбутній радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц підтвердив, що команда обраного президента США працює над підготовкою його зустрічі з правителем Росії Володимиром Путіним, а в наступні дні або тижні може відбутися "щонайменше дзвінок". 

Джерело: Волц в ефірі ABC, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Майк Волц підтвердив, що підготовка зустрічі Трампа з Путіним вже відбувається і що обраний президент вважає це необхідним для того, щоб спробувати реалізувати свої плани зупинити російсько-українську війну.

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Пряма мова: "Підготовка вже відбувається… З позиції Дональда Трампа, не можна про щось домовлятися, якщо у вас немає якихось відносин, якогось діалогу з іншою стороною. І звісно ми будемо встановлювати такий зв’язок у наступні місяці".

Деталі: Ведучий запитав про можливий формат зустрічі, зокрема, чи схиляються до думки, що це буде двостороння зустріч Трампа і Путіна, чи розглядають тристоронній формат, із залученням президента України Володимира Зеленського. 

"Ми ще не встановили конкретних рамок, ми ще працюємо над цим. Але я очікую щонайменш на дзвінок у наступні дні чи тижні", – сказав Волц, ймовірно маючи на увазі розмову між Трампом і очільником Кремля. 

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Волц зазначив, що домовленість про припинення вогню була би "дуже позитивним першим кроком" для того, щоб починати дипломатичним шляхом домовлятися про припинення війни.

Пряма мова: "Усі знають, що це має якось закінчитися у дипломатичний спосіб. Не думаю, що реалістично казати "Ми збираємося вигнати усіх до одного російських солдатів з кожного дюйма української території, навіть Криму".

Президент Трамп визнав цю реальність, і, думаю, це великий крок вперед – те, що увесь світ визнає цю реальність. Тепер треба рухатися вперед (і думати – ред.), як не продовжувати цей конфлікт, як не дати йому далі загостритися так, що туди втягнеться увесь світ". 

Що передувало: Кілька днів тому обраний президент США Дональд Трамп заявив, що вже працює над організацією зустрічі з Путіним.

У Кремлі, коментуючи цю заяву, зазначили, що російський правитель "відкритий до контактів".

Тим часом в МЗС України повідомили, що Київ очікує зустрічі президента України Володимира Зеленського і обраного президента США Дональда Трампа невдовзі після його інавгурації 20 січня. 

ТрампПутінпереговори
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