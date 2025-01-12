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На Сумщині росіяни атакували рейсовий автобус, є поранені

Катерина ТищенкоНеділя, 12 січня 2025, 18:57
На Сумщині росіяни атакували рейсовий автобус, є поранені
ілюстративне фото з Telegram Сумської ОВА

На Сумщині російські війська за допомогою дрона атакували рейсовий автобус, поранено двох пасажирок.

Джерело: прокуратура Сумщини

Дослівно: "За даними слідства, 12 січня 2025 року близько 15:15 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог безпілотником атакував рейсовий автобус, який рухався по території Миропільської громади Сумського району.

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Унаслідок атаки окупантів поранення отримали дві пасажирки – 42-річна та 30-річна жінки".

Деталі: За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури слідчими Сумського районного управління поліції проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Сумська областьбезпілотникитранспортвійна
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