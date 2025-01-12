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Зеленський: Фіцо зробив програшну ставку на Москву й пихато відмовився від допомоги України

Марія Ємець, Катерина ТищенкоНеділя, 12 січня 2025, 19:25
Зеленський: Фіцо зробив програшну ставку на Москву й пихато відмовився від допомоги України
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський відреагував на образливі висловлювання прем’єра Словаччини Роберта Фіцо і зауважив, що той відкинув запропоновану Україною допомогу для пом’якшення ефекту від зупинки постачань газу з РФ. 

Джерело: Зеленський у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Пряма мова: "Добре, що прем’єр-міністр Словаччини Фіцо все ж таки вже повернувся з відпочинку в розкішному готелі у В’єтнамі й перебуває в Братиславі. Мабуть, для нього особисто це непросто – замість того, щоб шикувати, тепер намагатися виправити свої ж власні помилки".

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Деталі: Зеленський назвав очевидною помилкою словацького прем’єра те, що він сподівався "нескінченно зберігати тіньові схеми" співпраці з Росією.

Пряма мова: "Ми пропонували свою допомогу народу Словаччини на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але сам Фіцо пихато відмовився. Багато хто у Європі попереджав його, що не можна просто нічого не робити й чекати. Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину із себе на когось іншого.

Але проблема саме в тому, що він зробив ставку на Москву, а не на свою країну, не на об’єднану Європу й не на здоровий глузд. Це була його програшна ставка від початку". 

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Деталі: Президент висловив сподівання, що подальша диверсифікація постачання енергоресурсів у Європу, співпраця з Єврокомісією, та ймовірно збільшення постачання американського газу з приходом до влади нової адміністрації "допоможуть подолати проблеми, які виникають через недалекоглядність окремих європейських діячів".

Що передувало: Раніше цього тижня Роберт Фіцо назвав Зеленського "жебраком і шантажистом" і згадав про образу на Тимошенко ("ЄвроПравда" пояснювала, як цей епізод багаторічної давнини налаштував Фіцо проти України).

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що відмовляється їхати з офіційним візитом до Києва через те, що Україна припинила транзит російського газу.

12 січня група проросійських депутатів парламенту Словаччини вирушила з візитом до Москви, де вони збираються зустрічатись з депутатами Держдуми та іншими представниками російської влади. 

Читайте детальніше, як московський вояж Фіцо наприкінці 2024 року зіпсував відносини України та Словаччини.

ЗеленськийФіцоСловаччинаРосія
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