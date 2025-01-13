ЗСУ: Росіяни намагаються взяти Покровськ у часткове оточення
Неподалік Покровська Донецької області окупанти, у яких є переважаючі сили та ресурси, ведуть активні наступальні дії, хочуть захопити довколишні села, щоб взяти в часткове оточення місто.
Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону
Пряма мова Трегубова: "Там (поблизу Покровська - ред.) низка малих населених пунктів. Там Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий труд і т.д. Росіяни намагаються там зачепитись за кожен будинок і просуватися далі".
Деталі: Як заявив речник, окупанти намагаються частково оточити Покровськ, а також взяти під контроль лісосмугу, через яку йде постачання до міста.
"Я б не сказав, що станом на зараз це їм вдалося, але вони дуже стараються і мають великий ресурс. У першу чергу ресурс і людський, і технічний, і логістичний", - наголосив речник.
Передісторія:
- ЗСУ 11 січня заявили, що російська армія вирішила не штурмувати Покровськ в лоб, а обійти його з півдня на захід, і наблизитися таким чином до Дніпропетровської області.