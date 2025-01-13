Прокуратура: У Києві працівниця кладовища просила 1000 доларів за похорони  

У Києві затримали працівницю Південного кладовища Києва за підозрою у організації поховання за 1000 доларів США.

Джерело: повідомлення Київської міської прокуратури

Дослівно: "Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік шукав місце для поховання родича. Йому повідомили, що кладовище є напівзакритим, тобто можливе лише підзахоронення до родинних могил.

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Однак за 1000 доларів США працівниця кладовища пообіцяла вплинути на службових осіб комунального підприємства, у віданні якого перебуває кладовище, та забезпечити виділення місця для поховання. При цьому родина померлого також має офіційно замовити ритуальні послуги на 33 тисячі гривень".

Деталі: Жінку затримали під час передачі 1000 доларів США на місці вчинення злочину. Обвинувальний акт щодо неї за отримання неправомірної вигоди скерували до суду.