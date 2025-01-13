В РФ загорівся військовий госпіталь, де були строковики
Понеділок, 13 січня 2025, 15:48
В російській Тулі загорівся військовий госпіталь, де перебували строковики. Звідти евакуювали 57 осіб, загиблих і постраждалих немає.
Джерело: російський "Інтерфакс", прес-служба регіонального уряду Тули
Дослівно: "У будівлі військового госпіталю на вул. Радянській у Тулі сталася пожежа. На місці працюють розрахунки МНС у Тульській області. Евакуйовано 57 осіб. На лікуванні перебували військовослужбовці строкової служби".
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Деталі: В уряді регіону повідомили, що загиблих і постраждалих немає. З будівлі евакуювали 57 осіб.
Там додали, що, за попередньою версією, причиною загоряння стала несправність проводки.