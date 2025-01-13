Опитування від "Української правди" – допоможіть нам ставати кращими
Понеділок, 13 січня 2025, 16:08
"Українська правда" запускає опитування, щоб дізнатися думку читачів про контент видання.
Ваші відповіді допоможуть редакції зрозуміти, наскільки ви задоволені якістю контенту і довіряєте інформації, яку ми повідомляємо. Також ви можете поділитись думками та пропозиціями щодо вибору тем та героїв "Української правди".
Окрема частина опитування присвячена Клубу УП – ми хочемо знати, що мотивувало б вас долучитися до нього і що ви думаєте про роботу Клубу УП, якщо вже є учасником спільноти.
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Пройти опитування (5-7 хв) можна за посиланням.