Опитування від "Української правди" – допоможіть нам ставати кращими 

"Українська правда" запускає опитування, щоб дізнатися думку читачів про контент видання.

Ваші відповіді допоможуть редакції зрозуміти, наскільки ви задоволені якістю контенту і довіряєте інформації, яку ми повідомляємо. Також ви можете поділитись думками та пропозиціями щодо вибору тем та героїв "Української правди".

Окрема частина опитування присвячена Клубу УП – ми хочемо знати, що мотивувало б вас долучитися до нього і що ви думаєте про роботу Клубу УП, якщо вже є учасником спільноти.

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Пройти опитування (5-7 хв) можна за посиланням.