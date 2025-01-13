У полк "К-2" до Кирила Вереса за місяць подалося 7 тисяч людей

Протягом місяця до 20-го окремого полку безпілотних систем "К-2", підрозділу Сухопутних військ Збройних сил України, було подано понад 7 тисяч заявок на вступ до служби.

Джерело: Батальйон К-2 у Facebook

Дослівно: "Ми дійсно не очікували такої кількості людей, не очікували, що ви проявите до нас таку величезну довіру, і що вас буде так багато. Ми виділили під це замало ресурсів та робочих рук, адже паралельно із формальними процедурами формування полку, абсолютна більшість наших військовослужбовців продовжує виконувати бойові задачі…".

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Деталі: Цей полк, створений у 2024 році на базі батальйону "К-2" 54-ї механізованої бригади, активно набирає особовий склад для посилення спроможностей ЗСУ у використанні безпілотних технологій.

Висока зацікавленість громадян у приєднанні до 20 ОПБС "К-2" свідчить про підтримку армії та бажання українців долучитися до захисту держави сучасними методами ведення бою. Підрозділ спеціалізується на використанні безпілотних літальних апаратів для розвідки, коригування вогню та проведення спеціальних операцій.

Командування полку висловило вдячність за активність добровольців та наголосило на важливості якісного відбору для формування професійної та мотивованої команди. Наразі триває процес розгляду заявок та відбору кандидатів для проходження підготовки у складі полку.