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Понад 60 млн грн зібрала "Українська правда" на ЗСУ у 2024

Понеділок, 13 січня 2025, 16:28

Журналісти "Української правди" сукупно зібрали 60 834 950 грн на донатах для Збройних Сил України протягом 2024 року.

Левова частка коштів – донати читачів та глядачів "Української правди". Також до зборів долучався і великий бізнес – 6 291 045 грн. Ще 470 000 грн зібрали топ-менеджери з CEO Club. Безпосередньо редакція "Української правди" перерахувала 651 764 грн від продажу квитків на власні заходи. Аукціон до дня народження онлайн-видання зібрав ще 2 229 337 грн. Гроші були витрачені на міномети для 48 ОШБ та РЕБ для 3 ОШБ і 102 бригади ТРО.

За кошти, зібрані на церемонії нагородження "УП 100. Лідерство в умовах війни", представники Премії імені Георгія Ґонґадзе купили та передали пресофіцерам шести бригад службові позашляховики.

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Від березня 2022-го головна сторінка "Української правди" надавала безоплатні покази банерів - загалом 662 376 829. Їх використовували для закликів щодо підтримки актуальних потреб ЗСУ та точкові збори Фонду "Повернись живим".

 
 
 
 

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