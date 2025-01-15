NYT: Під Покровськом підірвали шахту, щоб нею таємно не пройшли росіяни

Під Покровськом у селі Піщане підірвали стратегічно важливу вугільну шахту, щоб росіяни не могли нею скористатися для таємного перекидання військ.

Джерело: The New York Times

Деталі: Як розповіли журналістам шахтарі, вхід до шахти №3 став надто небезпечним через постійні російські обстріли. Він розташований найближче до фронту, в селі Піщане.

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Тому на початку грудня 2024 року шахтарів почали спускати через інший вхід, через що спуск тривав значно довше – близько двох годин. Щоб повернутися назад, шахтарі їхали конвеєрними стрічками, які транспортували щойно видобуте вугілля.

Через обстріли іноді виходили з ладу системи електропостачання та вентиляції, що змушувало шахтарів евакуюватися. Однак утримання шахти в роботі якомога довше було критично важливим для української економіки, оскільки саме ця шахта забезпечувала українських металургів вугіллям потрібної марки.

Також видання пише, що вибухівку заклали у двох інших шахтах підприємства, які сьогодні залишаються під контролем України. Однак невідомо, чи її привели в дію.

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Що передувало:

13 грудня 2024 року стало відомо, що група "Метінвест" Ріната Ахметова, найбільший виробник сталі в Україні, призупинила роботу вугільнодобувного майданчика у селищі Піщане.

Цей майданчик забезпечував близько половини загального обсягу видобутку вугілля "Метінвестом" в Україні.