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Генштаб: Окупанти 41 раз намагались штурмувати на Покровському напрямку

Тетяна ОлійникСереда, 15 січня 2025, 23:41
Генштаб: Окупанти 41 раз намагались штурмувати на Покровському напрямку
Фото із FAcebook-сторінки Генштабу ЗСУ

Від початку доби 15 січня на фронті відбулося 118 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 15 січня

Дослівно: "Загарбники завдали по території України одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосували 44 ракети та скинули 46 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження більш 900 дронів-камікадзе та здійснили понад 4,4 тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове, Тополі та Петропавлівка, де українські захисники зупинили п’ять ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Твердохлібове, Макіївка, Колодязі, Терни та Григорівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

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На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Ступочок, Часового Яру та Предтечиного. Сили оборони відбили шість атак загарбників.

Дев’ять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Білої Гори, Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новий Труд, Шевченко, Удачне, Котлине, Петропавлівка, Старі Терни, Янтарне, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Успенівка, Андріївка та Дачне. Наші захисники зупинили 41 штурмову дію противника.

На Новопавлівському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону наших захисників в районі Времівки.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників в напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Щербаків.

На Курському напрямку з початку доби відбулось 15 боєзіткнень, всі атаки вже відбито. Ворог завдав десять авіаударів застосувавши 15 КАБів, здійснив понад 300 обстрілів.

Генштабвійнабойові дії
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