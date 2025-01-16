Британія і Франція обговорюють відправку миротворчих військ в Україну – ЗМІ
Прем’єр Британії Кір Стармер Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон обговорюють відправку британських і французьких солдатів в Україну як миротворчих сил після будь-якої потенційної угоди про припинення війни.
Джерело: The Telegraph з посиланням на джерела
Деталі: Видання зазначає, що Макрон підтримує цю ідею і вже говорив про неї з Володимиром Зеленським, президентом України, і Дональдом Туском, прем'єр-міністром Польщі.
The Telegraph також додає, що прес-секретарі Даунінг-стріт і Єлисейського палацу не заперечують, що Стармер і Макрон обговорювали цю можливість під час зустрічі в Чекерсі минулого тижня.
Подробиці розмов офіційні особи в Лондоні та Парижі тримають у таємниці. Однак численні високопоставлені джерела в британському уряді підкреслили, що Стармер ще не повністю розглянув угоду.
The Telegraph цитує одне з джерел в Уайтхоллі: "Існують проблеми щодо того, що ми могли б підтримати, що ми хотіли б підтримати, і більш широке питання про загрозу, якій можуть піддаватися ці війська, і чи є це ескалацією".
Ця пропозиція з'явилася в той час, коли європейські лідери намагаються вирішити, як і надалі підтримувати суверенітет України, оскільки обраний президент США Дональд Трамп наполягає на тому, щоб Київ уклав мирну угоду з Росією.
Публічна позиція уряду Великої Британії полягає в тому, що західні союзники повинні надати Зеленському якомога більше підтримки, а українці повинні вирішувати, коли і чи варто проводити мирні переговори.
У приватних розмовах міністри і чиновники висловлюють припущення, що Трамп змусить Україну і Росію сісти за стіл переговорів, і зараз робляться спроби намітити, що буде далі.
Одна з ідей, яка зараз все частіше обговорюється не лише в публічних дебатах, але й за зачиненими дверима у Вестмінстері, полягає в тому, чи можуть західні війська гарантувати будь-які мирні умови.
Роздуми обертаються навколо ідеї, що Росія може зберегти захоплені нею українські території в рамках мирної угоди – хоча щодо цієї перспективи залишається багато невизначеності.
Якщо це станеться, європейські лідери замислюються над тим, що можна зробити для того, щоб решта території України була захищена від будь-яких майбутніх російських нападів.
Що передувало: Макрон і Стармер зустрілися у заміській резиденції британських прем’єрів, Україна була центральною темою їхньої розмови.
У листопаді повідомляли, що Стармер і Макрон протягом 20 хвилин віч-на-віч говорили про Україну під час візиту британського прем’єра до Парижа.
Нагадаємо:
- Наприкінці 2024 року з ініціативи Макрона активізувалися розмови про можливість потенційного розміщення в Україні контингенту європейських союзників як одного із запобіжників від нового нападу Росії.
- Президент Володимир Зеленський визнав, що на передріздвяних зустрічах у Брюсселі справді обговорювали таку ідею, та що вже "бачить позитив" від деяких лідерів.
- Відкриваючи засідання на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 9 січня, Зеленський сказав, що вважає розгортання іноземних контингентів в Україні одним з найкращих інструментів примусу Росії до миру.