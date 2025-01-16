Британія і Франція обговорюють відправку миротворчих військ в Україну – ЗМІ

Прем’єр Британії Кір Стармер Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон обговорюють відправку британських і французьких солдатів в Україну як миротворчих сил після будь-якої потенційної угоди про припинення війни.

Джерело: The Telegraph з посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що Макрон підтримує цю ідею і вже говорив про неї з Володимиром Зеленським, президентом України, і Дональдом Туском, прем'єр-міністром Польщі.

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The Telegraph також додає, що прес-секретарі Даунінг-стріт і Єлисейського палацу не заперечують, що Стармер і Макрон обговорювали цю можливість під час зустрічі в Чекерсі минулого тижня.

Подробиці розмов офіційні особи в Лондоні та Парижі тримають у таємниці. Однак численні високопоставлені джерела в британському уряді підкреслили, що Стармер ще не повністю розглянув угоду.

The Telegraph цитує одне з джерел в Уайтхоллі: "Існують проблеми щодо того, що ми могли б підтримати, що ми хотіли б підтримати, і більш широке питання про загрозу, якій можуть піддаватися ці війська, і чи є це ескалацією".

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Ця пропозиція з'явилася в той час, коли європейські лідери намагаються вирішити, як і надалі підтримувати суверенітет України, оскільки обраний президент США Дональд Трамп наполягає на тому, щоб Київ уклав мирну угоду з Росією.

Публічна позиція уряду Великої Британії полягає в тому, що західні союзники повинні надати Зеленському якомога більше підтримки, а українці повинні вирішувати, коли і чи варто проводити мирні переговори.

У приватних розмовах міністри і чиновники висловлюють припущення, що Трамп змусить Україну і Росію сісти за стіл переговорів, і зараз робляться спроби намітити, що буде далі.

Одна з ідей, яка зараз все частіше обговорюється не лише в публічних дебатах, але й за зачиненими дверима у Вестмінстері, полягає в тому, чи можуть західні війська гарантувати будь-які мирні умови.

Роздуми обертаються навколо ідеї, що Росія може зберегти захоплені нею українські території в рамках мирної угоди – хоча щодо цієї перспективи залишається багато невизначеності.

Якщо це станеться, європейські лідери замислюються над тим, що можна зробити для того, щоб решта території України була захищена від будь-яких майбутніх російських нападів.

Що передувало: Макрон і Стармер зустрілися у заміській резиденції британських прем’єрів, Україна була центральною темою їхньої розмови.

У листопаді повідомляли, що Стармер і Макрон протягом 20 хвилин віч-на-віч говорили про Україну під час візиту британського прем’єра до Парижа.

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