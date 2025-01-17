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Інавгурацію Трампа перенесуть у приміщення через погоду

Іванна КостінаП'ятниця, 17 січня 2025, 19:27
Інавгурацію Трампа перенесуть у приміщення через погоду
Дональд Трамп. Фото з Facebook

Очікується, що інавгурація новообраного президента Дональда Трампа буде перенесена в понеділок у приміщення через небезпечно низькі температури, які прогнозуються у Вашингтоні.

Джерело: CNN з посиланням на кілька джерел, які безпосередньо обізнані з планами, згодом інформацію підтвердив сам Трамп, "Європейська правда"

Деталі: Планується, що Трамп і обраний віцепрезидент Джей Ді Венс складуть присягу в Ротонді Капітолія.

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Обговорення щодо місця проведення інавгураційного параду та інших урочистостей ще тривають. Однак команда Трампа веде переговори про потенційне проведення деяких урочистостей на арені Capitol One, де Трамп проведе мітинг у неділю.

Команда Трампа також веде переговори з Об'єднаним комітетом Конгресу з інавгураційних церемоній про те, як поводитися з десятками тисяч людей, які планували прийти до Національної алеї, щоб стати свідками приведення Трампа до присяги.

Ці рішення все ще перебувають на стадії розгляду, повідомили джерела CNN.

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Посадовці стурбовані тим, що низькі температури можуть становити ризик для здоров'я відвідувачів і гостей.

Останнім президентом, який складав присягу в приміщенні, був Рональд Рейган у 1985 році, коли денна температура опускалася нижче -13 за Цельсієм. Рейган склав присягу в ротонді Капітолія. Його інавгураційний парад був скасований.

Трамп порушив традицію, запросивши деяких іноземних лідерів на свою інавгурацію – наприклад премʼєр-міністерку Італії Джорджу Мелоні.

Від Британії запрошення також отримав ультраправий євроскептик Найджел Фарадж, який очолює партію Reform UK, а також співлідер "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хруппала.

ТрампСША
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