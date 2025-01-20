СБУ і Нацпол: Чоловік і жінка планували вбивство заступника Ляшка

Поліція Києва спільно зі Службою безпеки України затримали чоловіка та жінку, які, за даними правоохоронців, готували вбивство першого заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва.

Джерело: Нацполіція, СБУ, Київська міська прокуратура, УП

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Перший заступник міністра, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі.

Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити".

Сергій Дубров фото МОЗ

Деталі: Повідомляється, що зловмисники розробили детальний план, поступова реалізація якого відбувалась під контролем правоохоронців. На спробі придбати пістолет обох підозрюваних затримали.

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У ході слідства правоохоронці встановили, що двоє мешканців Київської області, 36-річний чоловік та 29-річна жінка, готують вбивство першого заступника міністра охорони здоров’я.

Впродовж кількох місяців вони стежили за розпорядком дня та пересуванням потенційної жертви, винайняли квартиру у тому ж житловому комплексі, а для того, щоб залишатись непоміченими, постійно змінювали транспортні засоби. Крім того, пара регулярно відвідувала тир, де тренувала свою вправність стрільби зі зброї.

Правоохоронці затримали обох спільників, коли ті купували пістолет на "чорному" ринку.

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Наразі слідчі оголосили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14 ч. 2 п. 12 ст. 115 Кримінального кодексу України - готування до умисного вбивства.

Слідчі клопочуть перед судом щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.