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Полонений боєць КНДР розповів, як потрапив на службу до Росії

Валентина РоманенкоПонеділок, 20 січня 2025, 11:19
Полонений боєць КНДР розповів, як потрапив на службу до Росії
скриншот

Північнокорейський військовий, якого взяли в полон бійці Сил спецоперацій на Курщині, служив у розвідувальному батальйоні і стверджує, що не знав, проти кого воюватиме.

Джерело: відео, оприлюднене президентом Володимиром Зеленським у соцмережах

Деталі: На запису, оприлюдненому 20 січня, північнокорейський військовий відповідає на запитання представників українських спецслужб через перекладача.

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За словами полоненого, він, разом приблизно зі ста співвітчизниками прибув до Росії на кораблі, далі їх везли потягом.

Боєць КНДР каже, що декого з його співвітчизників навчали працювати з важкою російською військовою технікою, але він, мовляв, не проходив таке навчання.

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Чоловік каже, що вступив до лав армії КНДР у віці 17 років і проходив строкову службу.

Він стверджує, що не знав, що воюватиме в Росії, і не знав, проти кого воюватиме.

На запитання щодо втрат армії КНДР, бранець каже, що "було дуже багато постраждалих у боях".

Його матір не знає, де зараз її син. На запитання "Що ви знали про світ за межами Північної Кореї?" полонений відповідає "Небагато".

Дослівно: "– А щось про Південну Корею ви знали?

– Я тільки знаю, що в Південній Кореї менше гір, ніж у Північній Кореї".

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Передісторія:

КНДРвійнаРосіяполонені
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