Полонений боєць КНДР розповів, як потрапив на службу до Росії
Північнокорейський військовий, якого взяли в полон бійці Сил спецоперацій на Курщині, служив у розвідувальному батальйоні і стверджує, що не знав, проти кого воюватиме.
Джерело: відео, оприлюднене президентом Володимиром Зеленським у соцмережах
Деталі: На запису, оприлюдненому 20 січня, північнокорейський військовий відповідає на запитання представників українських спецслужб через перекладача.
За словами полоненого, він, разом приблизно зі ста співвітчизниками прибув до Росії на кораблі, далі їх везли потягом.
Боєць КНДР каже, що декого з його співвітчизників навчали працювати з важкою російською військовою технікою, але він, мовляв, не проходив таке навчання.
Чоловік каже, що вступив до лав армії КНДР у віці 17 років і проходив строкову службу.
Він стверджує, що не знав, що воюватиме в Росії, і не знав, проти кого воюватиме.
На запитання щодо втрат армії КНДР, бранець каже, що "було дуже багато постраждалих у боях".
Його матір не знає, де зараз її син. На запитання "Що ви знали про світ за межами Північної Кореї?" полонений відповідає "Небагато".
Дослівно: "– А щось про Південну Корею ви знали?
– Я тільки знаю, що в Південній Кореї менше гір, ніж у Північній Кореї".
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Передісторія:
- 11 січня стало відомо, що українські воїни взяли в полон на Курщині двої військових з Північної Кореї.
- Бійці ССО показали відео, як взяли в полон і вивезли з Росії військового Північної Кореї. Іншого корейського бійця показали ДШВ.
- Російське видання "Агентство. Новости" з'ясувало, що підроблений військовий квиток, який виявили у одного з полонених бійців КНДР, виписано на ім'я реального жителя російської республіки Тива (Тува).
- Північнокорейський військовий, якого взяли в полон бійці Сил спецоперацій на Курщині, підтвердив, що мав підробні російські документи.