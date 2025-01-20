"Придністров'я" погодилось отримувати газ через "Молдовагаз" і каже, що платитиме

Невизнане Придністров’я згодне отримати газ через молдовську держкомпанію "Молдовагаз" і готове платити за нього, повідомив лідер регіону Вадим Красносельський.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на заяву чиновника в Telegram

Пряма мова Красносельського: "Для того, щоб якнайшвидше тепло доходило до домівок людей, щоб вони отримали газ і нормальну електроенергію у свої житлові приміщення, і щоб вся соціальна інфраструктура також отримувала вигоду від тепла і електроенергії, ми погодились з пропозиціями керівництва Молдови, починаючи з президента і вище, щоби газ Придністров'ю постачала компанія "Молдовагаз"".

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Деталі: Він додав, що "Тираспольтрансгаз" 18 січня надіслав звернення з цього приводу до Кишинева. Красносельський також зазначив, що "Тираспольтрансгаз" гарантує оплату доставки.

Чиновник розповів, що раніше Тирасполь намагався укласти контракт на постачання газу із неназваною компанією, але це нібито зустріло "лютий опір" з боку молдовських посадовців та "Молдовагазу", нібито ця компанія "ніяк не може поставити газ на Лівий берег".

РосЗМІ писали, що цією компанією мала стати Natural Gaz D.C. Газ нібито мали закупляти на європейському спотовому ринку, а витрати у такому разі, ймовірно, компенсували би з російського бюджету. У Кишиневі наполягали, що поставки на Лівий берег може здійснювати тільки "Молдовагаз".

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Передісторія:

1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою газотранспортну систему, у той час Росія відмовилась постачати газ Придністров’ю альтернативним маршрутом, що спровокувало масштабну енергетичну кризу у регіоні.

Нещодавно Красносельсьский літав до Москви домовлятися про газ, після чого заявив, що постачання газу невдовзі відновиться у рамках "гуманітарної допомоги".

Після цього молдовський премʼєр-міністр Дорін Речан розповів, що спілкувався з Красносельським. Він наголосив, що Москва не запропонувала рішення щодо природного газу і ввела в оману адміністрацію на Лівому березі Дністра.

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