У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. Ворог завдав удару по Сумщині

20 січня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. На Сумщині ворог завдав ракетного удару по Шосткинській громаді, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру.

Джерело: Повітряні сили, Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Увага! Ракетна небезпека в областях де оголошена повітряна тривога".

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Деталі: Повітряники писали про швидкісну ціль на Полтавщині та в південній частині Сумщини курсом на Чернігівщину.

Оновлено: Згодом ПС повідомили про пуски керованих авіаційних бомб на Сумщину.

У Миколаївській та Херсонській областях оголосили про відбій.

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О 12:14 повідомили про відбій в столиці й в Дніпропетровській, Полтавській, Київській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях.

Доповнено: У Сумській ОВА уточнили, що ворог завдав ракетного удару по Шосткинській громаді. Внаслідок атаки пошкоджено житлові багатоповерхові будинки, об'єкт інфраструктури. Попередньо, люди не постраждали.