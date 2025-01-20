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Ексзаступника міністра соцполітики підозрюють у безпідставній закупівлі на 24 млн

Валентина РоманенкоПонеділок, 20 січня 2025, 12:10
Ексзаступника міністра соцполітики підозрюють у безпідставній закупівлі на 24 млн
фото, надане УП джерелом

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому заступнику міністра соціальної політики у справі про завдання державному бюджету збитків на понад 24 млн грн.

Джерело: СБУ, ОГП, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про Бориса Лебедцова, який обіймав посаду заступника міністра з березня 2020 по червень 2022 року.

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За даними слідства, протягом лютого-травня 2022 року в ході реалізації проєкту "Модернізація систем соціальної підтримки населення України" підозрюваний вчинив службову недбалість.

Він уклав додаткову угоду до основного договору, якою безпідставно розширив кількість об’єктів договору та збільшив кількість закупівлі комп’ютерної техніки, яка не використовується працівниками міністерства. Це було реалізовано без здійснення техніко-економічного обґрунтування на оснащення комп’ютерним обладнанням об’єднаних територіальних громад та без погодження з Міністерством цифрової трансформації України.

 
фото огп

Внаслідок цього міністерству завдано шкоди на загальну суму 24 млн грн, зазначають прокурори.

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Висновки судово-економічної експертизи, проведеної у межах слідчих дій, підтвердили завдання збитків держбюджету України, додають у спецслужбі.

На основі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили ексзаступнику міністра про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

СБУОфіс генпрокурора
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