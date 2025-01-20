Путін привітав Трампа і заявив, що готовий до переговорів

Російський лідер Володимир Путін привітав Дональда Трампа зі вступом на посаду президента США і заявив, що готовий до діалогу щодо війни РФ проти України.

Джерело: Путін на нараді Ради безпеки РФ, передає "РИА Новости" в соцмережах

Дослівно: "Москва вітає Трампа зі вступом на посаду... Москва відкрита для діалогу з новою адміністрацією США щодо українського конфлікту, заявив Путін на нараді Радбезу".

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Деталі: Як повідомляє видання, Путін наголосив, що метою має бути "не коротке перемир'я, а довгостроковий мир на основі поваги законних інтересів усіх народів, які проживають у цьому регіоні".

Дослівно: "Росія виходить із того, що діалог зі США будуватиметься на рівноправній і взаємоповажній основі, заявив Путін".

Більше деталей: Також Путін стверджує, що "Росія ніколи не відмовлялася від діалогу з будь-якою адміністрацією США".

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Він сказав, що вітає слова Трампа про необхідність зробити все, щоб не допустити третьої світової війни.

Але водночас Путін підкреслив, що влада Росії продовжить "боротися за інтереси свого народу".

Нагадаємо: Як повідомив телеканал CNN, посилаючись на власні джерела, новообраний президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок Путіну найближчими днями після інавгурації, яка відбудеться 20 січня.