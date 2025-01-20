Путін привітав Трампа і заявив, що готовий до переговорів
Російський лідер Володимир Путін привітав Дональда Трампа зі вступом на посаду президента США і заявив, що готовий до діалогу щодо війни РФ проти України.
Джерело: Путін на нараді Ради безпеки РФ, передає "РИА Новости" в соцмережах
Дослівно: "Москва вітає Трампа зі вступом на посаду... Москва відкрита для діалогу з новою адміністрацією США щодо українського конфлікту, заявив Путін на нараді Радбезу".
Деталі: Як повідомляє видання, Путін наголосив, що метою має бути "не коротке перемир'я, а довгостроковий мир на основі поваги законних інтересів усіх народів, які проживають у цьому регіоні".
Дослівно: "Росія виходить із того, що діалог зі США будуватиметься на рівноправній і взаємоповажній основі, заявив Путін".
Більше деталей: Також Путін стверджує, що "Росія ніколи не відмовлялася від діалогу з будь-якою адміністрацією США".
Він сказав, що вітає слова Трампа про необхідність зробити все, щоб не допустити третьої світової війни.
Але водночас Путін підкреслив, що влада Росії продовжить "боротися за інтереси свого народу".
Нагадаємо: Як повідомив телеканал CNN, посилаючись на власні джерела, новообраний президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок Путіну найближчими днями після інавгурації, яка відбудеться 20 січня.