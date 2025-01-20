ЗМІ дізнались, які рішення ухвалить Трамп на посаді президента США в першу чергу

Серед перших рішень обраного президента США Дональда Трампа будуть відновлення федеральної смертної кари, а також зміни до офіційних документів, що вимагатимуть зазначення статі громадян відповідно до тієї, яка була визначена при народженні.

Джерело: журналістам повідомили представники нової адміністрації, передає агентство Reuters, пише "Європейська правда"

Деталі: Як розповіли представники нової адміністрації, після вступу на посаду Трамп планує відновити федеральну смертну кару, яку призупинила адміністрація Джо Байден.

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За словами співрозмовників, республіканець вимагатиме, щоб в офіційних документах США, таких як паспорти, вказувалася стать громадян, визначена при народженні.

Серед перших указів Трампа буде також скасування ініціатив щодо різноманітності, рівності та інклюзивності у федеральному уряді.

Водночас нова адміністрація не буде негайно вводити нові тарифи. Представник адміністрації зауважив, що натомість Трамп доручив федеральним агентствам оцінити торгівельні відносини США з Китаєм, Канадою та Мексикою.

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У контексті смертної кари варто нагадати, що у липні 2021 року генеральний прокурор США Меррік Гарланд випустив меморандум про введення тимчасового мораторію на смертну кару на федеральному рівні. У документі йшлося про необхідність перегляду політики та процедур щодо смертної кари.

Зазначимо, ще наприкінці грудня 2024 року Трамп заявив, що боротиметься з "гендерним божевіллям". Також він на початку січня оголосив, що створить Службу зовнішніх доходів для збору надходжень від масштабних тарифів, які він пообіцяв запровадити.

Як інформували, 20 січня Трамп і перша леді Меланія Трамп прибули до Білого дому для традиційного пообіднього чаю з подружжям Джо і Джилл Байденів.

Після прибуття Трампів до Білого дому Байден зустрів їх словами: "Ласкаво просимо додому".

За даними ЗМІ, обраний президент США у своїй інавгураційній промові закликатиме до "революції здорового глузду".