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Трамп заявив, що в офіційній політиці США існуватиме тільки дві статі: чоловіча та жіноча

Тетяна ОлійникПонеділок, 20 січня 2025, 20:11
Трамп заявив, що в офіційній політиці США існуватиме тільки дві статі: чоловіча та жіноча
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

47-й президент США Дональд Трамп заявив, що в офіційній політиці уряду Сполучених Штатів існуватиме тільки дві статі: чоловіча і жіноча.

Джерело: інавгураційна промова Трампа

Пряма мова: "Цього тижня я також припиню політику спроб використати гендер як зброю. Ми розбудуємо суспільство, яке ґрунтується на досягненнях, яке ґрунтується на засадах меритократії (принцип державного упра­вління, згідно з яким керівні посади у державі мають займати найбільш здібні та кваліфіковані особи незалежно від інших якостей – УП). Відсьогодні офіційна політика США в тому, що існує лише два гендери: чоловіки та жінки".

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Деталі: Крім того, Трамп пообіцяв поновити на службі військовослужбовців, які були звільнені через те, що виступали проти примусової вакцинації.

Нагадаємо, прибічник Трампа, мільярдер Ілон Маск раніше назвав "мертвою" свою доньку Вів'єн, яка змінила стать у 2020 році. У цьому Трамп звинувачував лікарів та ідеологію вокізму (ідеологія, яка акцентує увагу на боротьбі з несправедливістю, дискримінацією та нерівністю в різних аспектах суспільного життя – УП).

Видання The New York Times стверджувало, що Маск, найбагатша людина світу, витратив понад 250 млн дол в останні місяці, щоб допомогти Трампу виграти президентські вибори у США.

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Що передувало:

У своїй інавгураційній промові новий президент США також оголосив про початок "золотої доби Америки".

Дональд Трамп став другим американським президентом в історії, який обійматиме два президентські терміни не поспіль. Крім того, до завершення другої каденції йому виповниться 82 роки, тож він стане найстарішим президентом США в історії.

ТрампСША
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