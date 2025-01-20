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Трамп пообіцяв бути миротворцем

Олег Павлюк, Євген КізіловПонеділок, 20 січня 2025, 20:42
Трамп пообіцяв бути миротворцем
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп під час інавгурації 20 січня пообіцяв протидіяти війнам у світі.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: В інавгураційній промові Трамп пообіцяв створити "найсильнішу армію, яку будь-коли бачив світ".

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"Ми будемо вимірювати наш успіх не тільки битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчуємо, і, можливо, найважливіше, війнами, в які ми ніколи не вступаємо", – наголосив він.

Президент США наголосив, що прагне бути "миротворцем і об'єднувачем", а за його президентства Штати повернуть "законне місце найбільшої, наймогутнішої, найповажнішої нації на землі".

Говорячи про зовнішню політику, Трамп пообіцяв повернути контроль над Панамським каналом, який "експлуатує Китай", а також перейменувати Мексиканську затоку на Американську затоку.

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Прикметно, що Трамп не згадав про наміри захопити Гренландію чи перетворити Канаду на "51-й американський штат", а також Україну чи повномасштабне російське вторгнення.

У своїй інавгураційній промові новий президент США також оголосив про початок "золотої доби Америки".

Дональд Трамп став другим американським президентом в історії, який обійматиме два президентські терміни не поспіль. Крім того, до завершення другої каденції йому виповниться 82 роки, тож він стане найстарішим президентом США в історії.

Раніше стало відомо, що Трамп у перший день планує підписати низку виконавчих указів про відновлення федеральної смертної кари, а також зміни до офіційних документів, що вимагатимуть зазначення статі громадян відповідно до тієї, яка була визначена при народженні.

Трампмир
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