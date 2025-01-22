У Румунії переміщатимуть військову техніку в межах навчань НАТО

У Румунії в найближчі кілька днів переміщатимуть військову техніку в межах військових навчань Steadfast Dart 25 під егідою НАТО, про що попередили місцевих жителів.

Джерело: повідомлення румунського Міністерства оборони, пише "Європейська правда"

Деталі: В оборонному відомстві Румунії попередили, що у звʼязку з навчаннями Steadfast Dart 25 (STDT'25) до країни планується "переміщення військово-технічного обладнання та особового складу збройних сил Сполученого Королівства".

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Крім того, орієнтовно на початку лютого до Румунії прибуде "військова техніка, що належить французьким Збройним силам", ідеться в повідомленні.

"Задля безперешкодного проведення STDT'25 національна влада разом із союзниками по НАТО вживатиме усіх необхідних заходів для мінімізації впливу на місцеве населення і дорожній рух, оскільки пересування здійснюватиметься переважно вночі", – наголосило Міноборони Румунії.

Воно зазначило, що навчання Альянсу "мають оборонний і прозорий характер і проводяться з повною повагою до міжнародних зобов'язань Румунії".

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Минулого року румунський уряд схвалив створення державної залізничної компанії для задоволення оборонних потреб країни, що відповідає новій ініціативі ЄС щодо військової мобільності.

Нагадаємо, французька армія у травні 2025 року проведе масштабні логістичні навчання, метою яких буде успішно перекинути до Румунії тисячі військових з технікою за 10 днів.