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Понад половина українців не вірять у мир без територіальної цілісності країни – опитування

Марія Ємець, Євген КізіловЧетвер, 23 січня 2025, 16:24
Понад половина українців не вірять у мир без територіальної цілісності країни – опитування
фото: Getty Images

Понад 50% українців вважають, що можлива угода про мир між Росією та Україною буде приречена на провал, якщо не передбачатиме повне повернення окупованих територій.

Джерело: результати дослідження громадської думки від КМІС, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: 57% усіх українців погоджуються з тим, що "будь-яка мирна угода, яка не відновить повної територіальної цілісності України, приречена на невдачу". Ця більшість зберігається у різних групах за віком, регіоном проживання та мовною практикою в приватному житті. 

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Зокрема, з цим твердженням цілком згодні або скоріше згодні 75% українців, які живуть на заході, по 61% – у центрі й на півдні та 58% українців на сході.  

Також дослідники відзначають, що ті, хто цілком або скоріше погоджуються з тим, що "будь-яка мирна угода, яка не відновлює повної територіальної цілісності України, приречена на невдачу", на 6 процентних пунктів частіше сприймають обрання Трампа негативно.

Проте загалом більше половини опитаних сприймають нове президентство Трампа радше позитивно (від "скоріше добре, ніж погано" до "дуже добре"). 

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Нагадаємо, 22 січня Дональд Трамп заявив, що якщо найближчим часом не буде укладено "угоди" про припинення війни в Україні, в нього не буде іншого вибору, окрім як "накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується".

В МЗС України привітали цю заяву, а у Кремлі заявили, що не бачать в ній нічого нового. 

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