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85% гренландців проти приєднання до США – опитування

Іванна Костіна, Ірина БалачукСереда, 29 січня 2025, 08:49
85% гренландців проти приєднання до США – опитування
Гренландія. Фото ілюстративне з pixabay.com

Переважна більшість гренландців виступають проти приєднання до США, свідчать дані соцопитування. Позиція мешканців суперечить заяві президента США Дональда Трампа, який раніше запевняв, нібито грендандці прагнуть приєднання до Штатів.    

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: Згідно з опитуванням, проведеним соціологічною компанією Verian на замовлення данської газети Berlingske, лише 6% гренландців виступають за приєднання до США.

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Водночас 85% висловилися проти того, щоб стати частиною Сполучених Штатів.

Ще 9% не визначилися з відповіддю.

Опитування також показало, що майже половина гренландців вбачають загрозу в підвищеному інтересі Трампа.

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Раніше цього місяця президент США Трамп заявив, що Гренландія є життєво важливою для безпеки США і що Данія повинна відмовитися від контролю над стратегічно важливим арктичним островом.

А на вихідних Трамп заявив на борту літака Air Force One, що: "Я думаю, що ми отримаємо його", додавши, що 57 000 жителів арктичного острова "хочуть бути з нами".

Видання нагадує, що американські військові вже мають постійну присутність на космічній базі Пітуффік на північному заході Гренландії, яка є стратегічним місцем для системи раннього попередження про балістичні ракети.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде, який активізував боротьбу за незалежність, неодноразово заявляв, що острів не продається і що саме народ має вирішувати своє майбутнє.

Найбільший у світі острів з населенням 57 000 осіб отримав широке самоврядування у 2009 році, включно з правом проголосити незалежність від Данії на референдумі.

Передісторія:

Читайте також: Непристойна пропозиція Трампа, або Чому Данія має зберегти контроль над Гренландією

ТрампДаніяопитування
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