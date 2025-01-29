Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Січень в Україні закінчиться з +10°, на півдні до +17°

Олександр ШумілінСереда, 29 січня 2025, 12:50
Січень в Україні закінчиться з +10°, на півдні до +17°
Фото: Getty Images

В четвер, 30 січня, в Україні переважатиме суха погода без опадів, вночі та вранці, крім крайнього сходу та Криму, місцями туман.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Температура у ніч на четвер 0-5° тепла, в Карпатах близько 0°, вдень 6-11° тепла. На півдні Одеської області та в Криму – 12-17°.

Реклама:

У Києві 30 січня температура вночі 1-3° тепла, вдень 8-10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, в Києві найвища температура 30 січня була +7,9° в 2002р., найнижча -25,0° в 1941р.

У п'ятницю, 31 січня, вночі в Україні без опадів, вдень на Закарпатті, в Карпатах, більшості північних та центральних областей місцями невеликий дощ. В більшості областей вночі та вранці місцями туман.

РЕКЛАМА:

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла, на півдні країни 9-14°.

У Києві 31 січня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Офісі президента анонсували новий законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК
Зеленський про заморозку фінансової допомоги США: Будемо шукати внутрішній ресурс
У Порошенка заявили, що його старший син з 2019 року знятий з усіх обліків
"Пусті звинувачення": Ткаченко відповів Кличку
ЗМІ: Сибігу запросили на зустріч очільників МЗС країн Європи і нового держсекретаря США
Бізнес закликає уряд продовжити терміни оновлення критичності та бронювання
Усі новини...
погода
Синоптики прогнозують теплу вологу погоду у найближчі дві доби
Знову як весна: синоптики очікують теплу і суху погоду
У неділю в Києві зафіксували два температурні рекорди: як в кінці березня
Останні новини
04:07
Бюджетний комітет Німеччини схвалив додаткові 3 млрд євро військової допомоги Україні – Reuters
03:40
оновленоУдар "Шахеда" по Сумах: загибель людини не підтвердилась, семеро постраждалих
02:07
На Київщині сили ППО працюють по ворожих дронах
01:59
Лідера повстанців призначено президентом Сирії на перехідний період
01:53
відеоУ Сумах російський безпілотник влучив у багатоповерхівку: загинула людина
00:32
У німецькому Ганновері спаплюжили меморіал памʼяті жертв Голокосту
23:58
футбол"Шахтар" програв "Боруссії" та вилетів з Ліги чемпіонів
23:52
У французьких Альпах загинули троє лижників з Норвегії
23:39
Трамп оскаржив кримінальний вирок у справі про "порногроші"
23:30
Чи вдалося фестивалю Liatoshynsky space повернути композитора Лятошинського на українську сцену: огляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: