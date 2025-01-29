Січень в Україні закінчиться з +10°, на півдні до +17°
В четвер, 30 січня, в Україні переважатиме суха погода без опадів, вночі та вранці, крім крайнього сходу та Криму, місцями туман.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру
Деталі: Температура у ніч на четвер 0-5° тепла, в Карпатах близько 0°, вдень 6-11° тепла. На півдні Одеської області та в Криму – 12-17°.
У Києві 30 січня температура вночі 1-3° тепла, вдень 8-10°.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, в Києві найвища температура 30 січня була +7,9° в 2002р., найнижча -25,0° в 1941р.
У п'ятницю, 31 січня, вночі в Україні без опадів, вдень на Закарпатті, в Карпатах, більшості північних та центральних областей місцями невеликий дощ. В більшості областей вночі та вранці місцями туман.
Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла, на півдні країни 9-14°.
У Києві 31 січня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.