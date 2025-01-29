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Фінська компанія розробила для України протипіхотний дрон Steel Eagle

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловСереда, 29 січня 2025, 14:43
Фінська компанія розробила для України протипіхотний дрон Steel Eagle
Фото: Reserviläinen/серпень, 2023 рік

Фінська компанія представить безпілотник Steel Eagle збільшеного радіуса дії, який було розроблено для України спільно з українськими фахівцями.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на фінського мовника Yle

Деталі: Повідомляється, що фінська компанія Insta на заході SecD Day, що розпочинається у середу, 29 січня, в Гельсінкі, презентує новий безпілотник.

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Дрон Steel Eagle ER розширеного радіуса дії знаходиться на стадії серійного виробництва, і поки що літали лише тестові версії.

"Якщо він працює лише у Фінляндії, то не можна зрозуміти, яким має бути пристрій. В Україні йде війна, і саме тому продукт був розроблений з урахуванням фронтових умов", – поділився Тууре Лехторанта, директор з продажу та маркетингу оборонного бізнесу компанії Insta.

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Зазначається, що дрон оснащений пропелером, розробленим українським партнером, системою радіосигналів для керування, та здатністю релеювання, тобто функцією передачі даних, і окулярами для пілота.

В окулярах є режим "першої особи", що дозволяє користувачеві спостерігати за навколишнім середовищем з точки зору дрона.

У Фінляндії розробили заряд, який містить вибухівку і стріляє сталевими та вольфрамовими кулями. 

Вольфрам – це твердий метал, з якого раніше виготовляли, наприклад, нитки для ламп розжарювання. Він має найвищі температури плавлення і кипіння серед хімічних елементів. Наразі цей матеріал є однією з сировинних баз оборонної промисловості.

Як інформує мовник, кулі здатні пробити дах звичайного або легкоброньованого автомобіля з висоти кількох десятків метрів. 

Водночас першочергово заряд дрона призначено для знищення піхоти. Якби військові перебували на території розміром з футбольне поле, трьох дронів із такими зарядами вистачило б, щоб убити або поранити їх. Новий пристрій має великий радіус дії та стійкий до перешкод.

Що було раніше:

безпілотникиФінляндіяУкраїнавійна
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