У Трампа заявили, що тарифи на імпорт із Канади і Китаю запрацюють з 1 лютого

Сполучені Штати планують запровадити тарифи на імпорт із Канади, Китаю і Мексики з 1 лютого, як це і анонсував Дональд Трамп.

Джерело: речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу 31 січня, "Європейська правда"

Деталі: Левітт спростувала повідомлення Reuters про те, що тарифи США проти Канади та Мексики запрацюють з 1 березня – на місяць пізніше, назвавши його неправдивим.

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"Я щойно була з президентом в Овальному кабінеті і можу підтвердити, що завтра продовжується термін до 1 лютого, встановлений Трампом у його заяві кілька тижнів тому (для запровадження тарифів – ред.)", – додала вона.

Речниця Білого дому додала, що йдеться про тарифи зі ставкою 25% проти Мексики й Канади і у 10% проти Китаю "через нелегальний фентаніл, який вони постачали і дозволили розповсюджувати в нашій країні, що призвело до загибелі десятків мільйонів американців".

Водночас Левітт відмовилася надати додаткову інформацію про нові тарифи, заявивши, що подробиць варто очікувати завтра, 1 лютого.

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Трамп раніше стверджував, що його адміністрація запровадить 25-відсоткові тарифи на імпорт з Мексики та Канади, починаючи з 1 лютого, тобто вже завтра.

Премʼєр Канади Джастін Трюдо заявив, що Оттава готова до заходів у відповідь на тарифи, але попередив, що на країну чекають "важкі часи".