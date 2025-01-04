Україна втрачає до 20 км² території на добу, за рік росіяни захопили 3600 км² – ЗМІ

У 2024 році Сили оборони втратили контроль над понад 3600 км² території, зокрема в листопаді втрачали понад 20 км² на добу, тоді як у 2023 році загалом втратили близько 540 км², а звільнили близько 430 км².

Джерело: портал "Мілітарний" на основі даних сервісу DeepState

Деталі: Як ідеться в матеріалі, найбільші втрати 2024 року прийшлися на Донецьку та Харківську області.

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Портал наводить орієнтовні площі втрат української території за місяцями:

червень – 100 км² на місяць та 3,4 км² на добу

липень – 160 км² на місяць та 5,2 км² на добу

серпень – 370 км² на місяць та 12 км² на добу

вересень – 400 км² на місяць та 13,4 км² на добу

жовтень – 560 км² на місяць та 18,7 км² на добу

листопад – 610 км² на місяць та 20,3 км² на добу

грудень – 510 км² на місяць та 16,45 км² на добу.

На Донеччині упродовж всього року активність сил противника була найбільшою.

На ділянці Велика Новосілка – Очеретине за рік противник зумів взяти під контроль понад 2400 км² території, просуваючись на всій без винятку протяжності Велика Новосілка – Очеретине, максимальна глибина захоплених територій складає 45 км. Тим самим скоротивши відстань до адміністративної межі з Дніпропетровською областю на відстань меншу 10 км південніше Покровська.

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На ділянці Нью-Йорк – Сіверськ протягом року противник зміг взяти під контроль не менш як 335 км² території. Портал зазначає, що точність підрахунку ускладнюється наявністю істотної сірої зони південніше міста Часів Яр.

На Лиманському та Куп’янському напрямках протягом року противник отримав контроль над не менш як 479 км² території.

На півночі Харківщини внаслідок наступу у травні 2024 року противник встановив контроль над 211 км² території та зумів взяти під контроль 13 населених пунктів. Однак Сили оборони не тільки змогли зупинити ворожий наступ, а і в на певних ділянках відновили контроль територій. За оцінкою "Мілітарного", в цілому операція на півночі Харківщини станом на кінець 2024 року закінчилася для противника невдачею.

На Херсонщині протягом року окупанти захопили близько 95 км², які станом на грудень 2023 року перебували під контролем Сил оборони. Більше половини втрачених територій приходиться на ліквідований противником плацдарм СОУ в селі Кринки та просування у навколишніх островах.

У Запорізькій області Сили оборони втратили контроль над 97 км² території. Найбільше противник зумів повернути контроль над територіями, втраченими в районі села Роботине під час наступу СОУ у 2023 році. Решта змін носять локальний характер.

Також в районі Кам’янського Сили оборони змогли покращити тактичне положення та взяти під контроль близько 5 км² території.

У Курській області в ході операції, що почалася в серпні, Сили оборони України протягом місяця змогли взяти під контроль 1100 км² території. На кінець року під контролем України залишалося близько 460 км².

"Мілітарний" прогнозує, що противник продовжить зусилля над завершенням взяттям міст Курахове, Торецьк та Часів Яр під повний контроль, наступатиме в напрямку адміністративної межі Дніпропетровської області з перспективою початку бойових дій в області, збільшенням контролю над територією Донецької області на всіх напрямках.

Окремо варто очікувати збільшення зусиль над ліквідацією плацдармів СОУ на лівому березі річки Оскіл та розширенням своїх на його правому березі. Так само велика вірогідність подальших спроб здійснити висадку на правому березі Дніпра на Херсонщині чи інших областях для відтягування і без того обмежених резервів СУО, йдеться в матеріалі. Також портал прогнозу, що противник продовжуватиме витіснення українських сил із Курської області та нарощування вогневого впливу на українське прикордоння.

Довідково: Для порівняння, площа резиденції експрезидента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я" становить 1.4 км². Таким чином, у листопаді Україна втратила територію, співставну з 14 площами "Межигір'я".

Площа футбольного поля на НСК "Олімпійський" – 7140 м² або 0.007 км².

Що передувало: Співзасновник "Мілітарного" і керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю УП в грудні зазначав, що потенціалу захопити повністю Херсон, Запоріжжя, Дніпро чи Харків у ворога немає, однак противник може скористатися хаосом в управлінні українськими військами і досягти певних локальних перемог.