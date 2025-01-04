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Удар по багатоповерхівці на Сумщині: кількість постраждалих зросла до 10

Катерина ТищенкоСубота, 4 січня 2025, 19:26
Удар по багатоповерхівці на Сумщині: кількість постраждалих зросла до 10
постраждала багатоповерхівка на Сумщині, фото прокуратури

Кількість постраждалих внаслідок влучання російського КАБу у багатоповерхівку в смт. Свеса на Сумщині зросла до 10, з них двоє дітей, розбір завалів триває.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

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Дослівно: "У смт. Свеса продовжуються аварійно-рятувальні роботи після влучання російського КАБу у житловий будинок.

Внаслідок удару постраждали 10 осіб, з них 2 дітей. Потерпілим надається необхідна медична допомога у лікувальних закладах району.

Зруйновано 15 квартир, пошкоджено скління близько 700 вікон".

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Деталі: В ОВА додали, що розбір завалів триває.

Місцевою владою, підрозділами ДСНС розгорнуто штаб з ліквідації наслідків ворожої атаки, вирішується питання розселення постраждалих, визначено місця обігріву.

Що передувало: Вдень 4 січня на Сумщині ворожий КАБ влучив у житлову багатоповерхівку, було відомо про двох поранених дітей і трьох дорослих.

Сумська областьвійна
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