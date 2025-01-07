Спецпредставник Трампа відклав візит в Україну до інавгурації – Reuters

Спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлогг відклав поїздку до Києва та інших європейських столиць до інавгурації Трампа 20 січня.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: Генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлогг, який має стати спеціальним представником Трампа з питань України та Росії, спочатку планував відвідати Київ для зустрічі з українськими лідерами на початку січня.

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Його команда також готувала зустрічі з офіційними особами в інших європейських столицях, зокрема в Римі та Парижі.

Але поїздка, яка мала б стати першим візитом нових чиновників адміністрації Трампа до Києва після виборів 5 листопада.

Очікується, що Келлог приїде в Україну після того, як Трамп вступить на посаду, хоча дата візиту ще не визначена.

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Чому Келлог відкладає поїздку, залишається незрозумілим.

Reuters зазначає, що ані Келлог, ані представник посольства України у Вашингтоні не відповіли на прохання про коментар.

"Трамп неодноразово заявляв під час передвиборчої кампанії, що може вирішити війну в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду, але він не досягнув значного прогресу в цьому напрямку. Тим не менш, намагання швидко згорнути конфлікт залишається ключовим пріоритетом його нової адміністрації", – йдеться в публікації.

Нагадаємо: Наприкінці листопада Трамп оголосив, що обрав кандидатуру генерала у відставці Кіта Келлога на посаду свого "спеціального представника з питань України та Росії".

Більше про нього читайте у статті Розмови про мир з позиції сили: що відомо про Кіта Келлога, спецпредставника Трампа щодо України.