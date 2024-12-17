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ЗМІ: Спецпредставник Трампа з питань України планує візит до Києва в січні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 17 грудня 2024, 22:49
ЗМІ: Спецпредставник Трампа з питань України планує візит до Києва в січні
кіт келлог. фото: Getty Images

Обраний Дональдом Трампом на посаду спецпредставника з питань України та Росії Кіт Келлог у січні 2025 року відвідає Київ та кілька інших європейських столиць.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: За інформацією Reuters, Келлог планує зустрітись із українським керівництвом у Києві, а його команда працює над організацією зустрічей з лідерами в інших європейських столицях, зокрема Римі та Парижі.

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Хоча план європейського турне Келлога ще опрацьовується, джерела агентства стверджують, що візит до Москви не планується.

Очікується, що зустрічі будуть зосереджені на "встановленні фактів" від імені нової адміністрації Трампа, а не на переговорах стосовно війни в Україні, ідеться в публікації.

Раніше Келлог заявив, що готує певні візити, аби "вислухати" позицію сторін повномасштабної війни.

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Команда Дональда Трампа, як відомо, нині міркує над планом припинення бойових дій в Україні, а сам він недавно запевнив, що досяг "деякого прогресу".

Наприкінці листопада Трамп оголосив, що обрав кандидатуру генерала у відставці Кіта Келлога на посаду свого "спеціального представника з питань України та Росії".

Більше про нього читайте у статті Розмови про мир з позиції сили: що відомо про Кіта Келлога, спецпредставника Трампа щодо України.

ТрампСША
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