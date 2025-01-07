Бразилія передала слідчим Казахстану дані із самописців азербайджанського літака
Бразильська лабораторія військово-повітряних сил надіслала казахстанським слідчим дані з бортових самописців, вилучених з літака Azerbaijan Airlines, який розбився 25 грудня поблизу міста Актау.
Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на заяву лабораторії
Деталі: У заяві, оприлюдненій 6 січня, лабораторія заявила, що завершила вилучення даних із самописців у кабіні літака Embraer.
Подробиць про те, що містилося у записах, оприлюднено не було. У бразильському відомстві зазначили, що це відповідальність казахстанської сторони.
Нагадаємо: Повідомлялося, що бортові самописці літака компанії Azerbaijan Airlines, який розбився в аеропорту міста Актау в Казахстані, передадуть на розшифровку до Бразилії.
Що передувало: Президент Азербайджану Ільхам Алієв на зустрічі з членами сімей загиблого в авіакатастрофі екіпажу і бортпровідниками, які вижили, літака "Азербайджанських авіаліній" заявив, що вина за катастрофу лежить на представниках РФ і зажадав, щоби винні були покарані.
Передісторія:
- 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.
- "Азербайджанські авіалінії" заявили, що їхній літак зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".
- 28 грудня правитель РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим попросив вибачення що "трагічний інцидент із літаком Azerbaijan Airlines стався в повітряному просторі Росії", але провини росіян не визнав.
- 29 грудня Алієв заявив, що літак Azerbaijani Airlines, який зазнав лиха над територією РФ, був обстріляний із землі. Він також зажадав від Росії визнання провини та компенсацій.
- Цього ж дня Путін вдруге зателефонував Алієву, і вони продовжили обговорювати катастрофу літака "Азербайджанських авіаліній".