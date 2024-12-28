Путін вибачився перед Алієвим за "трагічний інцидент" із літаком, але провини РФ не визнав
Глава Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим попросив вибачення за "трагічний інцидент" із літаком Azerbaijan Airlines, який стався в повітряному просторі Росії, але провини росіян не визнав.
Джерело: сайт Кремля
Дослівно: "Володимир Путін приніс свої вибачення у зв'язку з тим, що трагічний інцидент стався в повітряному просторі Росії, і ще раз висловив глибокі і щирі співчуття сім'ям загиблих, побажав якнайшвидшого одужання постраждалим. У розмові було зазначено, що азербайджанське пасажирське повітряне судно, яке прямувало чітко за розкладом, неодноразово намагалося зайти на посадку в аеропорт міста Грозний.
У цей час Грозний, Моздок і Владикавказ атакували українські бойові безпілотні літальні апарати, і російські засоби ППО відбивали ці напади".
Деталі: Кремль зазначає, що два співробітники Генеральної прокуратури Азербайджану перебувають у Грозному, де працюють спільно з представниками Генеральної прокуратури та Слідчого комітету РФ.
"Профільні служби Росії, Азербайджану і Казахстану щільно взаємодіють і на місці катастрофи в районі міста Актау", запевняють росіяни.
Чому це важливо: Путін не визнав, чи російська ППО збила літак. Він лише перепросив, що "інцидент" стався у повітряному просторі РФ.
Передісторія:
- "Азербайджанські авіалінії" заявили, що їхній літак зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".
- "Азербайджанські авіалінії" зупинили рейси до низки російських міст після катастрофи.
- 27 грудня Міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв заявив, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака "Азербайджанських авіаліній", який розбився у Казахстані, свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоїне втручання, встановить слідство.