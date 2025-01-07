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Ле Пен на баржі потрапила у морську аварію під час поїздки на Майотту – ЗМІ

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловВівторок, 7 січня 2025, 10:14
Ле Пен на баржі потрапила у морську аварію під час поїздки на Майотту – ЗМІ
Ле Пен під час поїздки на Майотту, фото: Getty Images

Неформальна лідерка правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен вранці 7 січня потрапила у незначну морську аварію під час поїздки на заморську територію Майотта, що налагоджує життя після руйнівного урагану.

Джерело: BFMTV з посиланняа на неназване джерело, передає "Європейська правда"

Деталі: Інцидент стався вранці 7 січня, коли Ле Пен була на борту баржі, що курсує між островами архіпелагу – вона зіткнулася з іншою баржею, що прямувала у зворотному напрямку. Від удару вони не зазнали серйозних пошкоджень.

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Неофіційно повідомляють, що внаслідок інциденту постраждали троє людей, але Ле Пен серед них немає.

Неофіційно повідомляють, що внаслідок інциденту постраждали троє людей, але Ле Пен серед них немає. 

Неформальна лідерка "Нацоб’єднання" поїхала на острів, щоб поспілкуватися з місцевою владою та мешканцями про їхні проблеми. 

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