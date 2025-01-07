Шість збитих ракет ворога за один виліт: у Повітряних силах розповіли про рекорд українського пілота F-16

Під час масованої ракетно-дронової атаки в грудні 2024 року вперше в історії застосування Fighting Falcon за один бойовий виліт винищувач F-16 знищив одразу шість крилатих ракет противника, дві з них — авіаційною гарматою.

Джерело: начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у Facebook

Деталі: 13 грудня мала місце масована повітряна атака окупантів: у небі було майже 200 ворожих безпілотників, "Кинджали", балістика і 94 крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування.

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Саме крилаті ракети — основна мета українського винищувача. Перехоплення таких важливих цілей непросте завдання для льотчика, але в українських пілотів найбільше у світі досвіду бойової роботи по крилатих ракетах, зазначає Ігнат.

Під крилами F-16 в українського пілота було лише чотири авіаційні ракети класу "повітря-повітря": середнього та ближнього радіусу дії. Першими у хід пішли ракети із більшою дальністю, потім льотчику довелося зблизитися до близько двох миль, аби застосувати ракети малого радіусу дії.

Пряма мова пілота: "Штурман наведення виводить мене на ворожі цілі, по курсу група з восьми крилатих ракет. Зближуюсь на відповідну дистанцію, бачу перешкоди — значить ракети мають власний РЕБ — так звані "засоби РЕБ індивідуального захисту". Приціл у F-ок досить потужний, якщо ціль вже в прицілі, то навіть під впливом РЕБ вона вже нікуди не дінеться з радару бортової РЛС. Я підлетів на зручну для роботи відстань, захопив цілі повторно, почергово запустив ракети і… влучив — обидві цілі знищено!

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Я підлетів до другої пари, захопив ракети, побачив, що від них теж "фонить російським РЕБом", та це їм не надто допомогло. Перший пуск — ціль збита, другий — теж! Радості не було меж, бо усі влучання по ворожих ракетах бачив на власні очі! В підвісних баках ще залишалося трохи пального, і бойова робота триває… Штурман наведення дає мені команду вийти в зону чергування, аби дати відпрацювати по цілях побратиму на Су-27".

Деталі: Пілот виконав команду з пункту управління — відійшов у визначений район. Але на його курс вийшла ще одна ворожа крилата ракета, яка рухалася в напрямку столиці. Льотчик вирішив ризикнути і використати скорострільну авіаційну гармату.

"Я розумів, що шансів поцілити у ракету, що летить із швидкістю 650 км+ небагато, — каже пілот, — спершу треба знайти її в небі вирівнятись по висоті і, з відстані не більше як півкілометра, вести вогонь на випередження. Та й підлітати ближче вкрай небезпечно — у разі детонації бойової частини в 450 кг є великий ризик для літака, щонайменше влетіти у хмару уламків".

Збивати повітряні цілі авіаційною гарматою у США пілоти вчилися виключно на тренажерах. В реальному польоті українські пілоти F-16 жодного разу не застосовували гармату проти ракет. Цього ж разу все вийшло якнайліпше.

Пряма мова пілота: "Спочатку шукав ціль внизу — нічого. Потім набрав висоту, підняв радар і побачив її. Зробив усе, як вчили інструктори в США, як відпрацьовував на тренажері. Кілька черг із гармати — і вибух… потім ще один! Повторна детонація… подумав я, — але, як виявилось за результатами об’єктивного контролю — ракет було дві! Летіли "етажеркою", поруч одна від одної. Противник часто запускає їх у такій тактичній конфігурації, ціла група ворожих ракет може летіли близько одна від одної, аби супротивник бачив їх як одну ціль. Ну, власне, того дня я мабуть поставив рекорд. Втім, головне — результат! Радію, що мені вдалося, присвячую цей успіх усім побратимам, які пішли у вічний політ, так і не дочекавшись F-16 в українському небі".

Пряма мова Ігната: "Так, ми отримали від партнерів не надто нові модифікації "Ефок" (зрештою, як і інше наземне озброєння), ми не маємо на цих літаках потужних радарів та далекобійних ракет, аби наодинці змагатися в повітряних боях з технологічними літаками росіян, але молоді українські пілоти кожного дня доводять, що вони — найкращі, чи то в кабіні радянського, чи то — американського винищувача!

Тільки уявіть, яку грізну стримуючу силу в центрі Європи становитимуть загартовані війною українські пілоти, коли на озброєння Повітряних сил надійдуть, скажімо, F-35-ті!".